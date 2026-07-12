Česko pomáhá Francii v boji s lesními požáry. Vyslalo již druhý vrtulník

Vrtulník soukromého provozovatele odstartoval v 9:00. Jde o stroj, který během rizikové sezony zajišťuje letecké hašení také v České republice. Black Hawk je spolufinancován z programu rescEU-transition, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem vnitra.
„Stejně jako nám letos během požáru v Národním parku České Švýcarsko s hašením pomáhali slovenští kolegové, poskytujeme teď i my podporu Francii při zvládání rozsáhlých požárů. Období sucha a veder přinášejí stále vyšší riziko vzniku rozsáhlých lesních požárů napříč Evropou,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený.
Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara jsou rozsáhlé přírodní požáry stále častějším bezpečnostním rizikem, na které musí evropské státy reagovat společně. „Česká republika má zkušené hasiče připravené zasáhnout při mimořádných událostech doma i v zahraničí. Naše týmy pravidelně prokazují vysokou úroveň odbornosti, připravenosti a schopnost rychle reagovat i ve velmi náročných podmínkách,“ sdělil.
V okolí Valence zasahuje přibližně 350 hasičů, členitý a kopcovitý terén ale podle hasičů výrazně komplikuje jejich práci. Právě proto je nasazení vrtulníků klíčové. Black Hawk může při jednom shozu dopravit na požářiště až 3 450 litrů vody.
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Posádku tvoří sedm lidí – dva piloti, dva technici a tři hasiči, konkrétně dva letečtí záchranáři z Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a velitel modulu z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místo by měl vrtulník dorazit v neděli odpoledne.
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První český vrtulník odletěl do Francie už v pátek z letiště v Přerově. V sobotu zasahoval přibližně 40 kilometrů jihovýchodně od základny ve Valence poblíž města Die.
Čeští hasiči se zaměřili především na hašení ve skalnatém a těžko přístupném terénu, kam se pozemní jednotky nedostanou. Během prvního dne provedli 40 shozů vody. Podle hasičů zůstává výhled na další dny nepříznivý kvůli očekávanému silnému větru a vysokým teplotám.