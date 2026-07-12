Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česko pomáhá Francii v boji s lesními požáry. Vyslalo již druhý vrtulník

Autor:
  12:16
Česká republika vyslala do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením rozsáhlých lesních požárů. Na žádost Evropského koordinačního centra odletěl v neděli ráno z letiště v Hoříně na Mělnicku vrtulník Black Hawk, který má posílit letecké hašení v okolí města Valence. Na jihu Francie se hasiči stále potýkají s rozsáhlými požáry, které se nedaří dostat pod kontrolu.

Vrtulník soukromého provozovatele odstartoval v 9:00. Jde o stroj, který během rizikové sezony zajišťuje letecké hašení také v České republice. Black Hawk je spolufinancován z programu rescEU-transition, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem vnitra.

Český vrtulník Black Hawk v neděli ráno odstartoval z letiště v Hoříně na Mělnicku do Francie, kde posílí hašení rozsáhlých lesních požárů v okolí města Valence (12 července 2026)
Požár zasáhl také do programu slavného cyklistického závodu Tour de France. Třetí etapa s cílem v Les Angles se uskuteční, pořadatelé ale zakázali přítomnost diváků na francouzské části trasy.
Český vrtulník Black Hawk v neděli ráno odstartoval z letiště v Hoříně na Mělnicku do Francie, kde posílí hašení rozsáhlých lesních požárů v okolí města Valence (12 července 2026)
Vlna extrémních veder a dlouhodobého sucha proměnila část jižní Evropy v bojiště s rozsáhlými lesními požáry. Hasiči v Portugalsku, Řecku i Francii nasazují stovky lidí, leteckou techniku i těžkou techniku, plameny si vyžádaly oběti, tisíce evakuovaných a zasáhly také každodenní život i významné sportovní akce.
19 fotografií

„Stejně jako nám letos během požáru v Národním parku České Švýcarsko s hašením pomáhali slovenští kolegové, poskytujeme teď i my podporu Francii při zvládání rozsáhlých požárů. Období sucha a veder přinášejí stále vyšší riziko vzniku rozsáhlých lesních požárů napříč Evropou,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený.

Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara jsou rozsáhlé přírodní požáry stále častějším bezpečnostním rizikem, na které musí evropské státy reagovat společně. „Česká republika má zkušené hasiče připravené zasáhnout při mimořádných událostech doma i v zahraničí. Naše týmy pravidelně prokazují vysokou úroveň odbornosti, připravenosti a schopnost rychle reagovat i ve velmi náročných podmínkách,“ sdělil.

V okolí Valence zasahuje přibližně 350 hasičů, členitý a kopcovitý terén ale podle hasičů výrazně komplikuje jejich práci. Právě proto je nasazení vrtulníků klíčové. Black Hawk může při jednom shozu dopravit na požářiště až 3 450 litrů vody.

Ve španělské Andalusii vypukl lesní požár. Mrtvé našli i v autech

Posádku tvoří sedm lidí – dva piloti, dva technici a tři hasiči, konkrétně dva letečtí záchranáři z Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a velitel modulu z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místo by měl vrtulník dorazit v neděli odpoledne.

Ke konci prověřovali, že naděje už vyhasla. Čeští záchranáři se vrátili z Venezuely

První český vrtulník odletěl do Francie už v pátek z letiště v Přerově. V sobotu zasahoval přibližně 40 kilometrů jihovýchodně od základny ve Valence poblíž města Die.

Čeští hasiči se zaměřili především na hašení ve skalnatém a těžko přístupném terénu, kam se pozemní jednotky nedostanou. Během prvního dne provedli 40 shozů vody. Podle hasičů zůstává výhled na další dny nepříznivý kvůli očekávanému silnému větru a vysokým teplotám.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Jak by to udělal Trump? Populisty dalších zemí světa spojuje společný guru

Americký prezident Donald Trump vystoupil při příležitosti 250. výročí...

Těží z veřejné nespokojenosti a své skandály připisují dysfunkčnímu systému. Globalistické síly podle nich obměňují novou třídu bohatý elit, oni ale naopak myslí na dobro lidu. Populistů ve světě...

12. července 2026  12:25

Česko pomáhá Francii v boji s lesními požáry. Vyslalo již druhý vrtulník

Český vrtulník Black Hawk v neděli ráno odstartoval z letiště v Hoříně na...

Česká republika vyslala do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením rozsáhlých lesních požárů. Na žádost Evropského koordinačního centra odletěl v neděli ráno z letiště v Hoříně na Mělnicku vrtulník...

12. července 2026  12:16

Motorkář se po střetu s autem těžce zranil, letěl pro něho vrtulník

Motorkář utrpěl při střetu s osobním autem v Řepištích na Frýdecko-Místecku...

Vážná dopravní nehoda se stala v sobotu v podvečer v obci Řepiště na Frýdecko-Místecku. Při střetu osobního automobilu s motocyklem utrpěl třicetiletý motorkář těžká zranění.

12. července 2026  12:05

Ještě se můžu stát ministrem, myslí si Turek. Jako ve školce, řekla Černochová

Zleva: Filip Turek, Jana Černochová

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se stále domnívá, že by se mohl do konce současné vlády Andreje Babiše stát ministrem. Podle Turka se vztahy premiéra s prezidentem Petrem Pavlem...

12. července 2026  12:02

Zemřel vlivný americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let

Americký senátor Lindsey Graham vystupuje na slyšení Podvýboru Senátního výboru...

Zemřel americký senátor Lindsey Graham, oznámila jeho kancelář. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech...

12. července 2026  8:30,  aktualizováno  11:37

Rubio? To je vlastně místodržící Venezuely, míní zdroje z americké diplomacie

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (17. dubna 2025)

Z amerického ministra zahraničí Marka Rubia se stal fakticky americký místodržící Venezuely. Jeho roli tak na základě rozhovorů s několika zdroji z diplomacie popisuje deník The New York Times (NYT)....

12. července 2026  10:44

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...

11. července 2026  20:54,  aktualizováno  12. 7. 9:56

Střelbu na festivalu v Torontu nepřežili nejméně dva lidé. Další jsou zraněni

Na pouličním festivalu v Torontu po sobě stříleli dva lidé. (11. července 2026)

Nejméně dva lidé zemřeli po střelbě, ke které došlo v noci na neděli na pouličním festivalu v Torontu. Zranění jsou nejméně čtyři lidé, informují kanadská média. Střelba má podle zástupců města...

12. července 2026  9:49

V Českém Švýcarsku se ztratil školák. Našel se díky hromadné SMS zprávě

Pátrání po pohřešovaném chlapci v Jetřichovicích mělo šťastný konec. (11....

Šťastný konec mělo pátrání po dvanáctiletém chlapci z Polska, který se v sobotu odpoledne ztratil v Národním parku České Švýcarsko. Nalézt se ho podařilo díky hromadné SMS zprávě, kterou hasiči...

12. července 2026  9:32

USA zasáhly 140 vojenských cílů v Íránu, Teherán útočil na sousedy

Sledujeme online
Velitelství amerických sil CENTCOM ohlásilo novou vlnu útoků proti Íránu. (12....

Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 íránských vojenských cílů, uvedlo velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM, když oznámilo ukončení už třetí vlny útoků na Írán v tomto týdnu....

12. července 2026  5:54,  aktualizováno  8:04

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Írán uzavřel Hormuzský průliv, USA hlásí další útoky

Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června...

Íránské revoluční gardy oznámily uzavření Hormuzského průlivu na neurčito po střelbě na loď plující nepovolenou trasou, na což podle agentur zareagovalo velitelství amerických sil v regionu ohlášením...

12. července 2026  1:29,  aktualizováno  7:29

Ne do Ameriky, ale mnohem dál. Ian Curtis se naposledy vyfotil a dal světu sbohem

Pasová fotografie Iana Curtise

Vypadá to jako běžná pasová fotografie a taky to vlastně je běžná pasová fotografie. Zároveň to ale je poslední snímek Iana Curtise, zpěváka britské post-punkové kapely Joy Division před jeho...

12. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.