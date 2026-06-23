Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Střední školu si letos už našla většina žáků, ti zbylí mají stále možnosti

Autor: ,
  10:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Město Bohumín

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
28 fotografií
Po druhém kole přijímacích zkoušek je na střední školu přijatých asi 98 procent žáků devátých tříd. Přihlášku si podalo přes 13 tisíc uchazečů a z toho se 94 procent hlásilo na čtyřleté a kratší obory. Míst bylo téměř dvojnásobek, školy nabídly téměř 25 tisíc míst, na osmiletá gymnázia pak pouze 242 míst.

Do čtyřletých a kratších oborů vzdělání bylo v prvním kole podle květnových dat Cermatu a ministerstva přijato 116 929 uchazečů, tedy téměř 90 procent. Na žádnou střední školu se v prvním kole nedostalo asi 13 280 uchazečů o tyto obory.

Asi 79 procent z přijatých se dostalo na školu, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě. Na šestiletá gymnázia se ve druhém kole dostala asi třetina uchazečů, na osmileté obory 43 procent, uvedlo ministerstvo školství v tiskové zprávě.

Co dělat dál?

Pokud by se uchazeči nedostali na školu v druhém kole, mají možnost využít i třetí a další kola. Ta už podle webu Cermatu nejsou řízená centrálně, jejich termíny a způsob konání jsou na rozhodnutí škol. Ve třetím a dalších kolech se podávají přihlášky jen papírovou formou, na každou školu podá uchazeč přihlášky s obory dané školy. Počet přihlášek není ve třetím kole omezený a systém priorit se v něm už nepoužívá.

„Dcera mi brečela do telefonu.“ Jak postupovat, pokud přijímačky nevyšly

„Pokud byl někdo ve druhém kole přijat na školu, u níž si není jistý, zda na ni chce nastoupit, a zvažuje, že se přijetí vzdá, doporučuji takové rozhodnutí velmi dobře zvážit. Počet škol s volnými místy bývá ve třetím kole již velmi omezený. Takové rozhodnutí proto může být velmi riskantní,“ vysvětluje analytička společnosti EDUin Nikola Šrámková.

Šrámková doporučuje každopádně na nějakou školu nastoupit. „Udrží si tím studijní režim a během roku se mohou připravovat na další přijímací zkoušky,“ říká.

Přihlášku do třetího kola lze podat od středy 24. června.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

Není to dobře, míní Babiš o kompetenční žalobě. Opozice se postavila za Pavla

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

Prezident Petr Pavel v úterý podal kompetenční žalobu ve sporu o svou účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Hlava státu označila rozhodnutí vyloučit ho z delegace za bezprecedentní a mimořádně...

23. června 2026  10:34,  aktualizováno  11:07

Střední školu si letos už našla většina žáků, ti zbylí mají stále možnosti

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Po druhém kole přijímacích zkoušek je na střední školu přijatých asi 98 procent žáků devátých tříd. Přihlášku si podalo přes 13 tisíc uchazečů a z toho se 94 procent hlásilo na čtyřleté a kratší...

23. června 2026  10:57

DOKUMENT: Vyjádření prezidenta Petra Pavla ke kompetenční žalobě

Limitovanou sérii pamětních známek s podobiznou Dany Drábové v pondělí pokřtili...

Prezident Petr Pavel podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu kvůli sporu s vládou o své účasti na summitu NATO v turecké Ankaře. Redakce iDNES.cz přináší celé znění prezidentova odůvodnění.

23. června 2026  10:51

Masivní exploze na Krymu. Na Kerčském mostě zastavili dopravu

Sledujeme online
Ukrajinské drony zasáhly cíle po celém okupovaném Krymu, hořel ropný terminál v...

Krymem v noci opět otřásly exploze. Ruské okupační úřady v noci pozastavily dopravu na Kerčském mostě mezi poloostrovem a ruským Krasnodarským krajem. Most úřady uzavřely už v noci na neděli, kdy...

23. června 2026  10:51

Nebezpečný muž se zbraní dál uniká, změnil auto. Policie hlídá ministerstva

Policie pátrá po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený. (23....

Policie od rána pátrá po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený. Muž ve špatném psychickém stavu směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které policisté ráno...

23. června 2026  7:21,  aktualizováno  10:46

Ve stanech je jako v peci. Obyvatelé Gazy hledají spásu v moři plném splašků

Palestinci se koupou ve Středozemním moři u břehů města Gaza. (19. června 2026)

Hmyz ve stanech, popáleniny na tvářích, horko jako v peci. Obyvatelé Pásma Gazy prchají před dusivým vedrem na pláže Středozemního moře, aby se vykoupali a vyprali si oblečení. Jenže v moři roste...

23. června 2026  10:37

Popel hvězdy snímku z Varů spočinul na Šumavě. Sourozenci tu zasadili dub

Ondřej a František Klišíkovi jako hlavní hrdinové dokumentu Raději zešílet v...

Necelý rok od úmrtí hrdiny vítězného filmu z karlovarského festivalu Františka Klišíka vsypala rodina jeho popel do země na Šumavě. Na Facebooku o tom informoval spisovatel Aleš Palán.

23. června 2026  10:36

„Nešťastné rozhodnutí vlády.“ Pavel podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO

Britský velvyslanec Matt Field pořádá na britském velvyslanectví oslavu krále...

Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a...

23. června 2026  9:53,  aktualizováno  10:32

Pálenice pět let odebírala plyn načerno, pachatel bude škodu 1,5 milionu splácet

Senior odebíral v pěstitelské pálenici na Novojičínsku načerno plyn více než...

Jako šetřílek a zároveň kutil se projevil provozovatel jedné z pěstitelských pálenic na Novojičínsku. Do pálenice totiž vytvořil nelegální přípojku plynu a minimálně pět let jej odebíral načerno....

23. června 2026  10:26

Požár auta ve Vršovicích. Hasiče přivolala majitelka, plameny vůz zcela zničily

Požár automobilu v pražských Vršovicích. (23. června 2026)

U požáru auta v pražských Vršovicích zasahovali v úterý ráno hasiči a policisté. Plameny vozidlo zcela zničily, při události se nikdo nezranil. Příčina vzniku požáru zatím není známá, sdělila...

23. června 2026  10:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Desítky migrantů z Asie převáželi přes Česko. Policie navrhla obžalobu 13 osob

Policejní auto

Policie navrhla obžalovat 13 lidí v případu organizovaných převozů nelegálních migrantů. V pondělí o tom informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Mezi...

23. června 2026  10:16

Policie zasahuje v centru Prahy a evakuuje obchodní dům. Prověřuje opuštěné zavazadlo

ilustrační snímek

Policisté zasahují v centru Prahy. V obchodním centru Bílá labuť prověřují opuštěné zavazadlo. Na místo vyjel také pyrotechnik. Tramvaje a autobusy jezdí odklonem.

23. června 2026  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.