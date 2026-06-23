Střední školu si letos už našla většina žáků, ti zbylí mají stále možnosti

Do čtyřletých a kratších oborů vzdělání bylo v prvním kole podle květnových dat Cermatu a ministerstva přijato 116 929 uchazečů, tedy téměř 90 procent. Na žádnou střední školu se v prvním kole nedostalo asi 13 280 uchazečů o tyto obory.
Asi 79 procent z přijatých se dostalo na školu, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě. Na šestiletá gymnázia se ve druhém kole dostala asi třetina uchazečů, na osmileté obory 43 procent, uvedlo ministerstvo školství v tiskové zprávě.
Co dělat dál?
Pokud by se uchazeči nedostali na školu v druhém kole, mají možnost využít i třetí a další kola. Ta už podle webu Cermatu nejsou řízená centrálně, jejich termíny a způsob konání jsou na rozhodnutí škol. Ve třetím a dalších kolech se podávají přihlášky jen papírovou formou, na každou školu podá uchazeč přihlášky s obory dané školy. Počet přihlášek není ve třetím kole omezený a systém priorit se v něm už nepoužívá.
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„Pokud byl někdo ve druhém kole přijat na školu, u níž si není jistý, zda na ni chce nastoupit, a zvažuje, že se přijetí vzdá, doporučuji takové rozhodnutí velmi dobře zvážit. Počet škol s volnými místy bývá ve třetím kole již velmi omezený. Takové rozhodnutí proto může být velmi riskantní,“ vysvětluje analytička společnosti EDUin Nikola Šrámková.
Šrámková doporučuje každopádně na nějakou školu nastoupit. „Udrží si tím studijní režim a během roku se mohou připravovat na další přijímací zkoušky,“ říká.
Přihlášku do třetího kola lze podat od středy 24. června.