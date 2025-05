Sověty vítali, pak před nimi ukrývali ženy. Matku Evy Pilarové zachránila náhoda

Rozhodující útok na Brno zahájily jednotky 2. ukrajinského frontu pod vedením maršála Rodiona Malinovského a s nimi spolupracující rumunské síly 23. dubna, o tři dny později, 26. dubna večer bylo Brno konečně osvobozeno.

Paměť národa Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracoval Miloslav Lubas. Paměť národa připravila celorepublikový projekt Nezapomeňme 80 k připomínce konce 2. světové války. Na více než sto místech se lidé mohou v průběhu dubna a května seznámit s příběhy lidí, kteří bojovali za naši svobodu i těch, kteří za ni bojují dnes.

Internetová Encyklopedie dějin města Brna uvádí, že zpráva o osvobození moravské metropole zazněla ještě téhož dne ve vysílání moskevského rozhlasu. Na počest vítězů a osvobozeného města bylo 26. dubna 1945 ve 21 hodin vypáleno v Moskvě 20 salv z 224 děl.

Mnoho příslušníků Rudé armády, jejichž city během čtyřletého válečného běsu okoraly, se snížilo ke krádežím na dobytých územích a ke znásilňování německých, ale také českých žen.

Voják začal brečet a vzal mě do náruče, vzpomínala Pilarová

Eva Pilarová v roce 1945.

Osvobozování Brna, předcházející bombardování, i drsné sovětské vojáky zažila také známá zpěvačka Eva Pilarová. Tehdy šestiletou dívku i její maminku ukryl tehdy tatínek ke své sestře do Morkůvek u Brna, kudy se však přehnala Sovětská armáda.

„Teta dostala příkazem, že musí vzít na byt jednu sovětskou vojandu, které jsme říkali báryšňa. Hezky zpívala a naučila mě ruskou písničku. Až po letech jsem zjistila, že to byla ruská hymna,“ vzpomínala Eva Pilarová.

„A právě ruská hymna zachránila maminku. Sousedku z Morkůvek totiž vyhmátli ruští vojáci a znásilnili ji. Přišli pak do sklepa, kde jsme se ukrývali my. Tatínkovi sebrali hodinky a všechno možné a pak šli k mamince. Já si v dětské hlavince uvědomila, že voják mluví řečí, jakou mě báryšňa naučila zpívat. Stoupla jsem si před něj a spustila: ‚Sajuz něrušimyj…‘ Voják začal brečet, vzal mě do náruče, obcházel se mnou dvorek a už se nikomu nic nestalo,“ vyprávěla před lety zpěvačka.

Na některé sovětské vojáky měla smutné vzpomínky Daruše Burdová, další pamětnice osvobozování Brna.

„Naráz jsme slyšeli velký křik. Všude v okolí se znásilňovalo. Naši muži proto vyklidili v jednom domě v pátém patře byt a drželi tam hlídky. Spalo nás tam asi kolem třiceti děvčat a maminky s námi,“ vzpomínala.

Někteří sovětští důstojníci se snažili řádění svých divokých vojáků zabránit. „Muži se domluvili s jedním z nich. Byl nedaleko v komandatuře a říkal, že stačí volat – Patrol! a zapískat na píšťalku a že by hned přišli pro vojáky, kdyby znásilňovali ženy. Nic se nám nakonec nestalo,“ dodávala Burdová.

Maminka se otrávila svítiplynem

Že válka tragicky poznamenala životy mnohých Brňanů, dokládá i příběh tamější německo-židovské rodiny Jindřicha a Marie Vavřínových.

Maminka Marie pocházela z židovské obchodnické rodiny Löwenthalových, otec Jindřich patřil k brněnským Němcům. Situace spokojené rodiny Vavřínových se dramaticky proměnila po odevzdání Sudet Hitlerově Velkoněmecké říši na podzim 1938. „Hlavně po Mnichovu se nacistům v našem domě zvedly nosy nahoru. Před okupací Československa 15. března 1939 se začali projevovat ještě víc a nebrali si žádné servítky,“ vyprávěl jejich syn Petr Vavřín.

„Věděli o židovském původu maminčiny rodiny a provokovali ji, sestry i rodiče. Plivali před nimi, pomalovávali dveře. Jakmile nastal 15. březen 1939, stalo se to neúnosným. Na naše dveře malovali židovskou hvězdu a netajili se s názorem, že Židé nemají v domě co dělat. Ten dům už brali jako jejich německé území,“ vzpomínal.

Petr Vavřín s rodiči na výletě v Praze v roce 1938.

Petrova maminka nesla nenávistné rasistické projevy brněnských nacistů velmi těžce a na konci října 1939 spáchala sebevraždu. „Chodil jsem do čtvrté třídy. Otrávila se svítiplynem,“ vyprávěl pohnutým hlasem Petr Vavřín o nejsmutnější události ve svém životě.

Jeho tatínek se znovu oženil a vzal si Rakušanku Josefu Marintschakovou. Ta oba jeho syny přijala za své a chovala se k nim dobře. Aby si ji však Petrův otec směl vzít, nezbývalo mu než přijmout německé občanství.

Musel do Hitlerjugend, ale vyhodili ho

Malý Petr Vavřín nastoupil na německou školu, ačkoliv neuměl pořádně německy. Učitelé se mu snažili pomáhat, aby zapadl mezi německé spolužáky, ale i tak na ně vzpomínal jako na nácky. Petr navíc musel chodit do nacistické organizace pro mládež Hitlerjugend. Nelíbilo se mu tam, a tak ho potěšilo, když ho z Hitlerjugend vyhodili poté, co zjistili, že jeho maminka pocházela z židovské rodiny.

Bezprostřední nebezpečí války si Petr poprvé uvědomil v listopadu 1944 při velkém bombardování Brna. Spojenci tehdy zaútočili na vojenské průmyslové továrny, ale pumy padaly rovněž na obytné čtvrti města. Petr se zastavil u tatínka v Čedoku na Náměstí Svobody právě ve chvíli, kdy se rozezvučely výstražné sirény.

S otcovými kolegy očekávali, že poplach brzy skončí, ale pak se nad městem rozhučela letadla. Šli se raději schovat do suterénu Čedoku a najednou začaly na Brno padat bomby.

„Znělo to, jako když se sypou brambory. Na náměstí Svobody dopadlo několik pum. Dokonce i dům nad Čedokem dostal zásah,“ dodal Petr Vavřín. „Naštěstí ale puma zůstala ve vyšších patrech a nedostala se hlouběji do domu. Ale otřáslo to naším sklepem. Takhle jsme prožili dvě až tři vlny náletu a nahnaly nám hodně strachu.“

Jak se na jaře 1945 blížila k Brnu fronta, mnoho obyvatel se uchýlilo ve strachu před dalším bombardováním k příbuzným nebo známým na venkov. Nacisté se snažili vytvořit z Brna vojenskou pevnost Festung Brünn a Vavřínovi se v polovině dubna ukryli spolu s dalšími rodinami v zámeckém sklepení ve Křtinách.

Rozhodující sovětský útok odstartovaly v noci z 22. na 23. duben masivní letecké útoky na Brno. Němci nasadili k obraně města kromě wehrmachtu a zbraní SS také volkssturm, tedy domobranu složenou z Němců z Brna a okolí. Urputné boje o město trvaly tři dny a poté pokračovaly i za ním.

Po osvobození Brna se Vavřínovi vrátili do města. Kdo v něm předtím zůstal, zažíval dlouhé dny obav a nejistoty. Němci posílení vojskem ustupujícím od dobyté Vídně se před Brnem bránili velmi úporně. Podnikali časté protiútoky a před městem u Ořechova se odehrála největší tanková bitva na Moravě.

Krušné časy pro Němce

Sovětská armáda prolomila nacistickou obranu až díky přesunu 6. gardové tankové armády od Vídně. Zatímco brněnští Češi prožívali radost z konce německé nadvlády a tyranie, pro německé nebo smíšené rodiny nastaly krušné časy.

„V Brně byly tři kategorie Němců: nacisti, loajální a protinacisté. Rodiče byli v prostřední kategorii,“ vyprávěl Petr Vavřín. Odplatu za německou státní příslušnost brzy pocítili i Jindřich a Josefa Vavřínovi.

„Rozlítly se vchodové dveře a vlítli k nám dva chlapi z Revoluční gardy s flintami a ještě jeden náš soused, který se představil, že je z Národního výboru. Řekli, že nás přicházejí zatknout jako Němce a že půjdeme na odsun,“ popsal Petr Vavřín.

„Načež tatínek vyskočil, že my chlapci jsme Češi. Když se z dokladů přesvědčili, že to je pravda, nechali nás doma. Bylo mi tehdy šestnáct let. Všechno se semlelo rychle. Než jsem se zmohl na nějaké dotazy, tak rodiče odvedli. Až dodatečně jsem se dověděl, že německé muže soustřeďovali v nejdelším tunelu hned u Lesné. Tam je drželi a snadno je uhlídali. Německé ženy odvedli hned do pracovního tábora v Maloměřicích,“ dodal.

Manželé Vavřínovi vyostřenou protiněmeckou náladu přežili ve zdraví. Josefu po třech měsících propustili, otec pracoval jako vězeň až do konce roku 1945 a poté ještě další rok zůstal v pracovním táboře jako zaměstnanec.

Po „divokém“ odsunu německých obyvatel především v neblaze proslulém brněnském pochodu smrti do Pohořelic na konci května 1945 byla většina místních německých obyvatel „spořádaně“ odsunuta během následujícího roku.

Z nacistických koncentračních táborů se vrátilo jen několik přeživších z kdysi významné a početné židovské komunity. Konec války přinesl Brnu vysvobození od nenáviděné nacistické tyranie, ale představuje také smutný epilog za dřívějším česko-německo-židovským soužitím.