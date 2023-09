Přibylo hrůzných zážitků v cizině, počet Čechů v systému DROZD se ztrojnásobil

V létě se tento rok do cestovatelského systému DROZD zaregistrovalo o desítky tisíc více českých turistů než loni ve stejném období. V úterý to uvedlo ministerstvo zahraničí. Loni v červenci bylo v systému přes 11 tisíc lidí, letos více než 31 tisíc. V srpnu 2022 se zaregistrovalo 8 066 cestovatelů do zahraničí, letos v témže měsíci 28 843.