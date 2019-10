Dotěrné drony nad hlavami. Lidé v Čížové se bouří proti jejich výrobci

Vadí jim zejména hluk, který produkují. A pak se bojí o bezpečnost. Zatím si stěžují marně. Právě tento případ ukázal, jak nepřipravená je legislativa na provoz dronů. Česká republika nemá stanovený žádný hlukový limit pro takové letouny.

Petice za ticho

Z letiště v Krašovicích, které leží uprostřed sedmi okolních obcí, poslední roky startovala jen malá sportovní letadla, a to ještě sporadicky. Teď tu ale sídlí firma Primoco UAV SE, která tu testuje své bezpilotní letouny. Pro představu: jde o 150 kilogramů těžké stroje s rozpětím křídel téměř pět metrů, které umějí létat až dvě stě kilometrů v hodině.

„Dříve letadla odstartovala a zmizela. Teď vám ale něco krouží nad hlavou i několik hodin denně a vytrvale to bzučí. Přišli jsme o klid,“ stěžuje si paní Marie z Čížové, z domku na okraji obce.



Letiště bylo dříve vojenskou vrtulníkovou základnou a na letadla tu jsou tak lidé zvyklí. „Toto je ale soustavný hluk, takový, že třeba ve škole nemůžeme větrat, ale musíme zavírat okna, aby učitelé mohli vůbec učit,“ vypráví starosta obce Tomáš Korejs.



Mezi lidmi už vznikla petice, která požaduje, aby úřady testování bezpilotních letounů firmě omezily nebo aby se stroje ztišily. Zároveň se Čížová obrátila i na hygieniky, aby změřili hlučnost letadel. Podle firmy je hlasitost letounů 46 decibelů. Hygienická stanice však nezávislé měření neprovedla.



Drony nad Čížovou (Kolik hodin létaly bezpilotní letouny nad Čížovou v letošním roce)

Únor: 16 hodin Březen: 26,5 hodiny Duben: 25,5 hodiny Květen: 15,5 hodiny Červen: 24,5 hodiny Červenec: 33,5 hodiny

„Není zcela zřejmé, jak se bude vývoj, výcvik a zálet bezpilotních letadel posuzovat a jaké limity hluku se na tyto činnosti budou vztahovat,“ vysvětlila Jitka Pillerová z jihočeské hygienické stanice v dopise adresovaném obci.

Hygiena proto napsala ministerstvu zdravotnictví a Národní referenční laboratoři pro komunální hluk o konzultaci, jak k tomuto prvnímu případu stížností lidí na hlučnost dronů přistupovat. Odpověď? Nevíme.

„Předmětná problematika není dosud uspokojivě vyřešena nejen v České republice, ale ani v Evropské unii,“ stojí v zápisu ze srpnové schůzky ministerstva, Národní referenční laboratoře, hygieniků a Úřadu pro civilní letectví.

Právě Úřad pro civilní letectví potvrzuje, že obliba bezpilotních letounů či dronů mezi lidmi stoupá. „Problematika hlučnosti těchto strojů a limity dnes řešeny nejsou, bude však potřeba to řešit celoevropsky,“ říká mluvčí úřadu Vítězslav Hezký.

U Čížové tak bezpilotní letouny létají dál. Firma plánuje, že jich ročně vyrobí až dvě stě, každý ze strojů před vlastním prodejem musí mít přitom nalétáno deset hodin. „Budeme létat jen ve všední dny a do 17 hodin,“ slibuje majitel firmy Ladislav Semetkovský.

Pod limitem

Úřad pro civilní letectví třem strojům udělil poznávací značky a mají platná povolení k létání, provádění leteckých prací nebo mohou sloužit k výuce v letecké škole. Semetkovský tvrdí, že jakékoliv stížnosti na hluk ze strany lidí jeho podnikání ohrozit nemohou.

„I kdybychom vycházeli z limitu hlučnosti 60 decibelů, který je stanoven pro běžná malá letiště, pohodlně se naše stroje do tohoto limitu vejdou,“ dodal Semetkovský.

Od července příštího roku přitom majitelé dronů budou muset své stroje registrovat, a to včetně údajů o majiteli. Pokud policie poté chytí nepřihlášený dron, bude za to hrozit pokuta až pět milionů korun. Kromě toho nová legislativa stanovuje i minimální věk pilota, který bude šestnáct let.

Jen pro představu: dosud se musely registrovat drony, které sloužily ke komerčním účelům. Teď i soukromé, kterých je zhruba sto tisíc.