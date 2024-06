Ukrajincům dáváme oči. Nepřítele vidí na kilometry, říká bývalý český voják

Vaše jméno možná veřejnosti není příliš známé oproti vašim kolegům z projektu Nemesis, ale právě vy jste byl tím, kdo stál za vypjatou evakuací z Afghánistánu. Za to vás následně bývalý prezident Miloš Zeman vyznamenal. Jak se elitní vojenský policista stal konstruktérem dronů?

Na začátku minulého roku za mnou přišel Honza Veverka (investor, spoluzakladatel spolku, pozn.red.) s tím, že má v hlavě projekt na podporu Ukrajiny. Chtěl na bojiště darovat drony.

Známe se dlouhá léta. Řekl, že je schopen založit sbírku, sehnat peníze, kontaktovat partnery a já bych se zapojil jako projektový manažer. Vytvořil logistický řetězec, zajistil potřebná povolení a jiné formality. Věděl navíc, že s drony mám dlouholeté zkušenosti i z armády.

Náš projekt funguje na bázi armádní struktury malých jednotek. Všichni se známe, jsme jako rodina a ty víš, že ten člověk, co máš po levé i pravé straně, tě nepodrazí a můžeš se na něj stoprocentně spolehnout. A to je přesně případ této bandy.

Já sem proto do projektu vstoupil, protože Karla Řehku, Milana Mikuleckého, Otu Foltýna, Honzu Veverku a další znám dlouho a dal bych za ně ruku do ohně.

Pořád mi ale není jasné, jak se z elitního vojenského policisty stane manažer, který musí mít rozsáhlé obchodní znalosti, včetně mezinárodního obchodu.

Já na poli zahraničního obchodu působil mnohem déle před tím, než jsem vstoupil před dvaceti lety do armády. Dovážel jsem zboží z USA, takže jsem znal, co to obnáší po stránce celních řízení, včetně obchodu se zbožím takzvaného dvojího užití.

Pracoval jsem v českém zbrojním průmyslu a stále dělám konzultanta a technického poradce pro americké zbrojní firmy, tudíž mám aktuální přehled, jaké licence, dokumenty a oprávnění jsou potřeba.

Takže takříkajíc projektu kryjete záda tak, jak jste byl zvyklý ve službě?

Ano, dá se to tak říct. Nemontuji každou součástku dronu, ale každý mi projde rukama, odpovídám za to, co se na Ukrajinu pošle a v jaké kvalitě. Zodpovídám za to svým jménem a tím, že se v projektu známe všichni. Nedílnou součástí je i šéf armády Karel Řehka, tak i ručím za jeho dobré jméno. Za dobrá jména všech.

Není možné si dovolit poslat něco, co nefunguje, nebo vykazuje závady. To není o metálech, které jsem získal, ale o odpovědnosti. A to je ve vás, ne v medailích, které máte v šuplíku a nijak vás nekvalifikují dělat drony.

Zdeněk Poul, kapitán v záloze, bývalý příslušník VP, manažer ve spolku Nemesis, který pořádá sbírky, vyrábí a posílá drony na Ukrajinu. V popředí desetipalcový dron.

Hovoříte o kontrole dronů před odesláním, ale předpokládám, že tak rozsáhlá sbírka na podporu Ukrajiny, které jste součástí, není jen o výstupní kontrole, ale i rozsáhlé byrokracii.

Tak bych to asi úplně nenazval, ale fungujeme tak trochu jako malá, uzavřená vojenská jednotka. Z bezpečnostních důvodů drony děláme na více místech, skládáme je v utajení, tím se vyhneme možnému útoku na naši vnitřní infrastrukturu. Různé kontroly zde máme pravidelně, vedeme veškeré účetnictví, máme všechny doklady, dodací listy. Vše je zcela podle pravidel.

Co se například kontroly kvality týče, doneslo se k nám, že děláme špatné drony, osazujeme je řadou podřadných komponentů. Viděl bych v tom snahu nás očernit. Naopak, můžu vám ukázat děkovné dopisy z Ukrajiny, jejich špiček vojenského velení. Certifikáty, videa.

Ale ano, když pošlete tisíce dronů, cestou se nějaký poškodit může. Je to jen elektronika. A od nás odešlo již sedm tisíc dronů. A v krabicích pod vlajkou za mnou jsou další čtyři tisíce před odesláním.

Naše kurzy jsou pro armádu poskytovány bezplatně a pravděpodobně i to je trnem v oku lidem, pro které by to byl skvělý business. Zdeněk Poul drony Nemesis

V Česku je více sbírek. Jste vzájemně v kontaktu, pomáháte si?

Čím více sbírek, tím širší podpora. Více vyrobených kusů a pomoc tam, kde to je třeba. To je za mě super. Protože si uvědomte, že Rus má i v dronech výraznou převahu, zhruba čtyři ku jedné.

Jsem za každou snahu rád. My ze zásady nekomentujeme, s kým spolupracujeme. Co můžu říci i třeba pro ostatní, je, že jim pomůžeme. Pokud máte sbírku, nebo ji chcete založit, je třeba to dělat legálně, vše má právní rámec, je třeba spousta papírování. Klidně pomůžeme. Jsme v tom dobří a víme, že to děláme pro dobrou věc.

Vše si hlídáte, kontrolujete. Jak máte podchyceno, aby dron od vás byl doručen skutečně tam, kde je ho třeba?

Na Ukrajině máme tým lidí, kteří spolupracují přímo s koncovým uživatelem. Tím jsou obrana nebo vnitro. Tedy důvěryhodné instituce, které zaručí, že drony budou použity tam, kde jich je třeba.

Pravidelně s týmem děláme briefingy, ze kterých vychází přímé požadavky. S uživateli se sejdeme, podepíší se smlouvy, nachystají se certifikáty koncového uživatele, dodací listy. Ve smlouvě jsou i specifikovány požadavky podle toho, kde dané jednotky působí. Bavíme se například o výkonu dronů, doletu, odolnosti povětrnostním podmínkám.

To je toho potřeba opravdu tolik? Já si myslel, že vezmete dodávku, naložíte drony a jedete.

To je jen základ. Řeknu příklad. Speciální jednotky potřebují menší drony, které jsou schopné se proplétat lesem. Po odsouhlasení a zanesení všeho do smluv, po schválení ze strany tamních úřadů začíná kolečko doma.

Já jdu na ministerstvo průmyslu a obchodu, žádám o licence, jednám s celníky. Je toho opravdu hodně. A aby nebyla nikde promlka, už si chystáme vše potřebné na další dodávky. Základ je vždy stejný, dron je buď ve velikosti 7, 8, nebo 10 palců, takže zhruba třicet centimetrů.

Zdeněk Poul (38) Kapitán v záloze Poul byl příslušníkem speciálních sil, následně sloužil u Vojenské policie, zejména jako bodyguard ministrů obrany. Zúčastnil se řady zahraničních misí, mimo jiné v Afghánistánu a Mali. Jako velitel jednotky KAMBA Vojenské policie se podílel na ochraně české ambasády v Kábulu. Řídil následnou evakuaci, vyjednával s tálibánci a fakticky zachránil lidské životy. Za hrdinství byl vyznamenán bývalým prezidentem Milošem Zemanem státním vyznamenáním.

Vaše drony jsou čistě průzkumné, nebo připravené nést třeba granát?

Naše drony jsou průzkumné, jsou to takzvané FPV drony, tedy ty, kde má operátor brýle na hlavě a vidí jejich let ze svého pohledu. Tomu je uzpůsobeno vše, od software po konstrukci.

Dron by se choval zcela jinak, kdyby pod ním byla umístěna nějaká výbušnina, granát a tak dále. To náš záměr není.

A nebyl by pro Ukrajinu lepší právě sebevražedný dron, nebo ten, co odhodí granát?

Ty samozřejmě na Ukrajině jsou, ale já si pamatuji, když jsem ještě sloužil v Prostějově, měl na zádech šedesátikilový batoh, tak se mi nechtělo jít nějakých pět kilometrů se podívat za kopec, co se tam děje. Prostě jsem vytáhl z batohu dron a za pár minut viděl. Byl jsem tak v bezpečí.

Naše drony tedy pomáhají chránit životy vojáků na Ukrajině, ale samozřejmě ti je mohou efektivně využívat například pro navádění dělostřelecké palby nebo dalších dronů. Prostě přímo cílit tam, kam potřebují. Po bojišti tak nemusí létat nic do okamžiku, kdy je cíl jasný.

Mluvil jste i o výcviku. Jak vypadá příprava budoucích pilotů dronů?

Ano, to organizuje moje firma. Mám najaté profíky, kteří jsou top operátoři FPV dronů, létají závody po celém světě, účastní se mistrovství, ale i olympiád. Mají více než desetileté zkušenosti a jsou opravdovou špičkou. K tomu patří ruku v ruce ajťáci a programátoři.

Celý náš tým se podílí na výcviku nejen Ukrajinců, ale i naší armády. Výcvik trvá čtrnáct dnů, v prvním týdnu se učí vše o konstrukci, dron musí být schopni celý sestavit, poté přichází na řadu počítačová simulace. Druhý týden s drony létají, překonávají různé překážky a nástrahy.

Cvičíte i českou armádu?

Ano, nově hlavně naší armádu. Máme know-how z Ukrajiny, víme, jakým stylem drony co nejefektivněji používat a přišlo nám smutné znalosti nepředat dál a cvičit a školit pouze v zahraničí. Čeští vojáci se trénují stejně, jako ti na Ukrajině.

Po absolvování výcviku na místě necháváme bezplatně desítky dronů, které poslouží k dalšímu výcviku, ale i počítače a ovladače s licencovaným softwarem. Těch naposledy bylo 56. A to, co se naučí, to poté předávají dál. Kurzy pro armádu děláme bezplatně, včetně operátorů 601. skupiny speciálních sil, chrudimských výsadkářů a dalších.

Porovnání velikostí dronů. Sedmipalcový a desetipalcový.

Neměla by si armáda tyto kurzy organizovat sama? Vždyť je například 533. pluk bezpilotních prostředků v Prostějově.

Armáda má na stole samozřejmě koncepci k užívání dronů, jejich implementaci a tak dále, ale všichni víme, jak armádní koncepce vypadá. Není to proces, kdy začnu v pondělí a v pátek mám hotovo, připraveno a podepsáno.

My tak armádě pomáháme v tom, až bude vše přichystané, tak nezačnou jako nováčci, ale už budou mít základ. Mohou tak rovnou naskočit a cvičit další. Nemůže se zaspat, jak nám ukazuje válka na Ukrajině.

Předpokládám, že to je i tím, že součástí projektu Nemesis je i šéf armády generál Karel Řehka? Jaké máte z výcviku ohlasy?

Samozřejmě, to je jeden motiv. Ohlasy máme výborné, ale je mi líto, že se proti nám vytváří štvavá kampaň.

Štvavá kampaň?

Víte, jak jsem řekl, naše kurzy jsou pro armádu poskytovány bezplatně a pravděpodobně i to je trnem v oku lidem, pro které by to byl skvělý business. Celý náš tým je pod neustálým tlakem různých kontrolních orgánů, inspekcí, nesmyslných dotazů a pomluv.

Instituce, které by nás mají spíš chránit za to, co děláme, pracují v současné chvíli v náš neprospěch. Bohužel pro ně, my víme proč to děláme a i když nás to může zpomalit, určitě nás to nezastaví.

Původně byl váš plán vybrat peníze na deset tisíc dronů, to je dávno překonáno. Jaké máte další plány? Co bude dál?

Už dlouho mluvíme o rozšíření. Prvotní cíl se naplnil velmi rychle, proto se číslo zvedlo na dvacet tisíc. A pokud nás budou lidé dál podporovat, tak to stále poroste.

V hlavách máme další projekty, které by používání dronů zefektivnily, ať už se jedná o náš nově vyvíjený software, tak hardware, který umožní delší dolet, ale i si pohraje se snahou protivníka o zarušení. A nejnovějším projektem bude tisíc dronů pro Karolínu, přítelkyni padlého českého dobrovolníka Taylora.

Na Ukrajině tedy bude další česká stopa? Česká dronařka?

Karolína, nebo Lara, jaký je její volací znak, je holčina, která byla přítelkyní Taylora, který tu už bohužel není a se kterým náš projekt také spolupracoval. S ním na Ukrajinu odjela.

Studovala žurnalistiku, nechala toho a zvolila si cestu podpory a pomoci. Byla zdravotnicí jako on, pak se vypracovala na šikovnou a uznávanou operátorku dronů. Na frontě působí prakticky nonstop, má své drony, svůj tým lidí a je součástí oficiální nově vzniklé jednotky, kterou nedávno představilo ministerstvo obrany Ukrajiny.

Další sbírka tedy bude pro Karolínu?

Ano, dohodli jsme se na tom, že spustíme sbírku na tisíc pozorovacích dronů Nemesis, které budou sloužit jí a její jednotce. Už máme připravené všechny papíry. Vy jste první, kdo tuto informaci dostává. Taylorova oběť nebude zapomenuta.