Drony mohli ovládat Ukrajinci, tvrdil Zaorálek. Hloupost, kritizoval Votápek

„My ani nevíme, jestli to byly ruské drony. Drony mohou být ruské, ale ovládat je mohou Ukrajinci,“ komentoval noční narušení polského vzdušného prostoru Zaorálek. „Ukrajina může převzít celý roj a ovládat ho, to je dneska úplně banální situace,“ tvrdil bývalý ministr zahraničí. Zároveň uvedl, že 38 procent Poláků si myslí, že se může jednat o ukrajinské drony. Jako zdroj ale uvedl „polské sítě“.
Tomu oponoval v debatě především pirátský kandidát Vladimír Votápek, který označil Zaorálkova vyjádření o převzetí roje dronů za hloupost. Opřel se i do Zaorálkova nepodloženého tvrzení o 38 procentech Poláků, kteří si myslí, že se jednalo o ukrajinské drony.
„Pan Zaorálek opakovaně prokázal, odkud čerpá informace, takže toho bych si vůbec nevšímal,“ vyjádřil se Votápek. Podle něj lze naopak s jistotou tvrdit, že se jednalo o drony ruské. „Až specialisté z polské armády rozeberou jejich software, budeme moci říci, co v Polsku bylo za cíl tohoto útoku,“ pokračoval pirátský kandidát.
Robert Šlachta z Přísahy i Renáta Vesecká z hnutí Motoristé sobě vyjádřili potěšení nad tím, že Poláci aktivovali čtvrtý článek NATO a řeší celou situaci s klidem.
„Je velice důležité, jak se k této situaci postavilo Polsko – pragmaticky a bez emocí,“ zhodnotila postup napadené země Vesecká „K aktivaci článku pět je ještě hodně daleko,“ dodala vzápětí.
„Zafungovali jsme a to je dobře. Aktivace článku čtyři je na místě. Na druhou stranu jsem proti eskalaci, dokud nebudeme mít informace,“ uvažoval předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. „Jsme krůček od toho, aby to dál eskalovalo, takže je důležité zachovat klid,“ myslí si.
Článek čtyři v Severoatlantické alianci znamená aktivaci výměny informací mezi členskými státy NATO.
Právě o vystoupení z této organizace by uskupení Stačilo! usilovalo v referendu, kdyby se dostalo k moci. To se ale nelíbí ani Robertu Šlachtovi, ani Vladimíru Votápkovi. „Ten, kdo chce vyvést zemi z NATO, je vlastizrádce,“ myslí si Votápek. „Pokud je jedna varianta NATO, jaká je druhá varianta? To zůstaneme sami?,“ ptal se Šlachta.