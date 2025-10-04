Drony nad pražským letištěm se nepotvrdily. Opatření však pokračují

Autor: ,
  7:19aktualizováno  7:28
Policie v noci nad pražským Letištěm Václava Havla nezaznamenala žádné drony, které v pátek během dne nahlásil anonym. Bezpečnostní opatření sice pokračují, ale relevance hrozby každou další hodinou klesá. Po osobě, která o blížících se dronech informovala, policie pátrá. Provoz letiště není omezen.
Policie zasahuje na pražském letišti.

Policie zasahuje na pražském letišti. | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policie zasahuje na pražském letišti.
Policie zasahuje na pražském letišti.
Policie zasahuje na pražském letišti.
Policie zasahuje na pražském letišti.
12 fotografií

Do rozsáhlého bezpečnostního opatření kvůli anonymní výhrůžce drony na letišti se zapojilo velké množství policistů a odstřelovačů, kteří spolupracují i s armádou, uvedla policie v pátek večer.

„V průběhu noci osoba ještě volala, nicméně v avizované časy jsme žádné drony neobjevily. V opatření na letišti ještě bude pokračovat, s každou další hodinou je však relevance informace nižší a nižší. Současně intenzivně pátráme po volajícím,“ informovala policie dnes ráno na X.

Německá spolková policie v sobotu potvrdila dva případy zpozorování dronů nad letištěm v Mnichově. Drony byly spatřeny v pátek před 23:00 v oblasti severní a jižní dráhy, uvedl podle agentury DPA mluvčí policie.

Provoz letiště byl kvůli spatření dronů omezen již kolem 21:30 a posléze zcela přerušen. Desítky letů byly zrušeny či odkloněny na jiná letiště. Omezení se dotklo přibližně 6 500 cestujících. Kvůli opakovanému zpozorování dronů letiště zastavilo provoz už ve čtvrtek pozdě večer.

Anonym hrozil pražskému letišti drony, nepřiletěly. Policie nasadila odstřelovače

Incidenty s drony řešily v posledních dnech i další země. Například v noci na dnešek přeletěly drony nad vojenskou základnou v belgickém Elsenbornu nedaleko hranic s Německem. Minulý týden byl kvůli dronům krátce přerušen provoz na letišti v dánském Midtjyllandu, o den dříve ze stejného důvodu tři hodiny nefungovalo letiště v severodánském městě Aalborg a na začátku minulého týdne pozastavila provoz letiště v Kodani a v Oslu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Letiště, Dron, policie

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Drony nad pražským letištěm se nepotvrdily. Opatření však pokračují

Policie v noci nad pražským Letištěm Václava Havla nezaznamenala žádné drony, které v pátek během dne nahlásil anonym. Bezpečnostní opatření sice pokračují, ale relevance hrozby každou další hodinou...

4. října 2025  7:19,  aktualizováno  7:28

Izraelské politické vedení nařídilo armádě zastavit dobývání města Gaza

Izraelské politické vedení nařídilo armádě zastavit dobývání města Gaza a provádět pouze obranné operace. Tento krok přichází po prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je přesvědčen, že...

4. října 2025  6:13

Češi berou brigády, aby vyšli. Z přivýdělků platí účty za vodu či energie

Premium

Inflace zpomalila a mzdy už zase rostou dostatečně rychle na to, aby ji předběhly. Přesto si nemalá část Čechů musí kvůli finanční situaci nadále ke svému zaměstnání hledat i další přivýdělek.

4. října 2025

Němci si stěžují na veřejnoprávní televizi ZDF. Je natočená doleva, sílí kritika

Premium

Němci mají už delší dobu pocit, že veřejnoprávní německá televize ZDF i její sesterská regionální ARD jsou svými sympatiemi nakloněny hodně doleva. Teď se stejným názorem, že jejich programy nejsou...

4. října 2025

Ostraze velel knihovník. Jak Britové chránili královskou rodinu před nacisty

Premium

Dostali rozkaz nehajlovat, nacističtí únosci měli zajímané královské rodině jen salutovat. A Britové se únosu hlavy své monarchie opravdu báli. Měli plán, jak panovnickou rodinu chránit. Byla to...

4. října 2025

Stanjurovy nervy a další volební příběhy. Bude zajímavé sledovat i osobní bitvy

Premium

Kromě očekávaného „velkého“ výsledku, který rozhodne o podobě příští vlády, s sebou páteční a sobotní volby do Sněmovny přinesou i několik menších osobních příběhů. Ty možná na první pohled nebudou...

4. října 2025

Hamás souhlasil předat všechna izraelská rukojmí, Trump pohrozil „peklem“

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že teroristické hnutí Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ)....

3. října 2025  16:37,  aktualizováno  23:40

Za násilí a organizování prostituce jde rapper Diddy na čtyři roky do vězení

Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana „Diddyho“ Combse v pátek poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení v případu týkajícím se organizování prostituce. Porota ho ve velmi...

3. října 2025  23:20

Poplach na letišti v Mnichově. Kvůli neznámým dronům zrušilo 17 letů

Mezinárodní letiště v Mnichově ve pátek večer zavřelo obě ranveje. Stalo se tak podruhé za posledních 24 hodin, podle kapitána opět kvůli dronům. Ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným...

3. října 2025  3:52,  aktualizováno  23:06

Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem...

3. října 2025  20:05,  aktualizováno  22:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Anonym hrozil pražskému letišti drony, nepřiletěly. Policie nasadila odstřelovače

Anglicky mluvící anonym pohrozil v pátek v podvečer hejnem dronů blížícím se k pražskému letišti. Policie ve spolupráci s armádou ihned zavedla rozsáhlá bezpečnostní opatření, do něhož nasadila řadu...

3. října 2025  18:40,  aktualizováno  22:03

Volby ONLINE: První den přišla čtvrtina voličů, hlasy odevzdal Pavel i většina lídrů

Sledujeme online

Skončil první den voleb, v nichž Češi vybírají své nové poslance. Mezi prvními odvolil prezident Petr Pavel, jeho předchůdce Miloš Zeman či oba předsedové nejsilnějších stran ANO a ODS Andrej Babiš a...

3. října 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.