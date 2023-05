Tři izraelské drony za 2,7 miliardy, nebo bayraktary? Armáda chystá nákupy

„Pod záštitou sekce průmyslové spolupráce byla na začátku dubna zorganizována návštěva výrobních prostor podniku Baykar, zaměřená na představení celkového portfolia této společnosti v oblasti bezpilotních systémů, systémů velení a řízení a avioniky,“ potvrdila cestu delegace mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.

Pro iDNES.cz dodala, že jde o zavedený způsob, jak se zástupci armády seznamují s technologickými trendy a prohlubují svou expertizu.

Dva na době nezávislé zdroje, které mají blízko vyjednávání o pořízení bezpilotní strojů pro českou armádu, ale pro redakci uvedly, že jednání s izraelskou protistranou neprobíhají zcela hladce.

Může se jednat i o vyjednávací taktiku, jak přitlačit na Izraelce, se kterými jedná resord obrany už od léta 2022. Podle Cigánková daná návštěva nemá žádnou souvislost s probíhajícím akvizičním řízením v oblasti taktického bezpilotního systému.

„Byla orientována a vedena pouze v duchu rozšíření znalostí a povědomí odborné vojenské veřejnosti jak o těchto technologiích, tak o jejich provozním využití, a to nejen ze strany ozbrojených sil, ale i v civilním letectví,“ doplnila.

Nákup izraelských dronů Heron 1 vyvolává od samého začátku kontroverze. Drony jsou pořizovány v minimálním počtu tří kusů, což prodražuje individuální úpravy systému požadované českou armádou. Herony, které vyrábí izraelská státní korporace Israeli Aircraft Industries (IAI) slouží v různých verzích u více států NATO a často soutěží proti konkurenci, která je rovněž z Izraele: dronům Hermes od firmy Elbit.

Do nákupu Heronů se obul i český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE, který kritizoval ministerstvo obrany za to, že při výběru dronů ignoruje tuzemské firmy. Primoco ale vyrábí drony v jiné váhové kategorii s menší nosností, letovými výkony a podstatně jednoduššími senzory.

Ředitel společnosti Primoco Ladislav Semetkovský se dokonce obrátil na premiéra Petra Fialu se žádostí, aby se zasadil o zapojení českého průmyslu bezpilotních prostředků do nákupu armádních dronů. Podle Semetkovského je nicméně dané, že drony Primoco nenesou a nikdy neponesou zbraňové systémy. Semetkovský také přiznal, že jednal s konkurenčním izraelským výrobcem dronů Elbit Systems.

Resort obrany Semetkovského kritiku odmítl. „Cílem ministerstva obrany není někoho zvýhodňovat či naopak. Cílem je pořídit armádě takovou techniku, kterou sama považuje za nejlepší pro plnění svěřených úkolů,“ hájila postup Natálie Forsterová z tiskového oddělení ministerstva.

Hovořilo se i o tom, že proti Izraelcům lobbuje i první náměstek ministryně obrany František Šulc. Ten v minulosti figuroval ve firmách s českým zbrojařem Jiřím Sauerem. S ním ve společnosti Robot Scientific podnikal právě v oblasti dronů. Šulc se nicméně svého podílu v dané firmě před nástupem do funkce vzdal. Ministerstvo navíc dodalo, že spekulace o tom, že by Šulc za Sauerovu Robot Scientific jakkoli lobboval, „jsou postaveny na lži.“

Bájné turecké Bayraktary

Turecké stroje Bayraktar TB2, jež si díky svému angažmá v několika konfliktech získaly už takřka ikonický status a připsaly si velké komerční úspěchy, si objednalo i sousední Polsko a tuto cestu zřejmě zvolí i některé další země NATO.

„Bayraktary TB2V se skutečně osvědčily v několika nedávných či probíhajících konfliktech a sehrály velmi důležitou roli. Záběry z jejich kamer, jež ukazují kolony nepřátelské techniky a následně také útoky přesně naváděnou municí, kterou tyto drony mohou vypouštět, se staly mediálně mimořádně vděčným materiálem. Týká se to především války o Náhorní Karabach na podzim 2020 a pochopitelně též války na Ukrajině, která začala v únoru 2022,“ řekl iDNES.cz vojenský analytik Lukáš Visingr.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle něj se nicméně nejedná o srovnatelnou třídu s izraelskými Herony. „Je to jiná hmotnostní kategorie. A to i co se nosnosti týče. Heron unese 300 kilogramů, Bayraktar polovinu. Už jen z tohoto důvodu požadavkům české armády nevyhovuje,“ doplnil Visingr.

Podstatnou výhodou Heronu jsou potom sofistikované komunikační systémy, jsou totiž pro nepřítele těžce narušitelné. Standardní Bayraktary takové systémy nemají, jsou určeny spíše pro nasazení proti vnitřním hrozbám - například proti teroristům či povstalcům.

Výhodou Bayraktaru nicméně je, že jsou relativně levné a takřka okamžitě dostupné. Řada zákazníků si navíc nemůže z finančních či politických důvodů pořídit například americké nebo izraelské drony, a proto pro ně ty turecké reprezentují ideální a z jejich pohledu vcelku postačující řešení.

Za pozornost stojí, že hlavní konstruktér těchto letounů Selçuk Bayraktar je zároveň zetěm tureckého prezidenta Erdoğana a že export dronů představuje i součást velmocenského úsilí Ankary. Proto se dokonce občas hovoří o „bayraktarové diplomacii“.

Turecko díky vývozu dronů získává i velký vliv v mnoha (zejména muslimských) zemích Asie či Afriky, což pak zákonitě posiluje pozici tureckého prezidenta. Je také příznačné, že se firma Baykar Makina zpravidla odmítá účastnit výběrových řízení a preferuje přímá jednání vlád.