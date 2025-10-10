Armáda odhalila drony létající nad českými vojenskými objekty

  13:52
Armáda eviduje cizí drony nad českou infrastrukturou, především nad vojenskými objekty. Bezpilotní letouny je připravena detekovat, identifikovat a také zneschopnit, informoval web Echo24.cz s odkazem na vyjádření mluvčí generálního štábu Zdeňky Sobarňa Košvancové.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Marek Podhora, MAFRA

Incidenty s neznámými drony nad zařízeními kritické infrastruktury hlásila v posledních týdnech řada evropských zemí včetně Německa, Dánska, Norska či Belgie.

Zatím není jasné, kdo je za přelety dronů nad evropskými letišti a další infrastrukturou zodpovědný. Některé země ale vyjádřily obavy, že to může být Rusko.

Smrtící brouci. Ruské drony přistávají na cestách, hluboko v týlu čekají na kořist

Sobarňa Košvancová pro Echo24 řekla, že armáda eviduje drony nad českou infrastrukturou. „Především nad našimi vojenskými objekty. Jejich seznam je však klasifikovanou informací,“ uvedla mluvčí. Dodala, že česká armáda si s aliančními partnery průběžně vyměňuje informace o hrozbách, nicméně i tyto poznatky jsou v utajovaném režimu.

Česká armáda je podle ní připravena detekovat a identifikovat drony a také je zneschopnit. „A to buď formou neletální – elektricko-magnetického rušení, tzv. zarušení, anebo letální – zneškodnění kinetickou silou. S volbou formy nasazení síly souvisí i možná rizika kolaterálních (vedlejších) škod. Podmínky nasazení Armády ČR na našem území jsou definovány zákony,“ dodala mluvčí.

Putin si na Ukrajině vylámal zuby. Proto útočí na slabou Evropu, píše ruský historik

Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá uvedla, že české úřady spolupracují se zahraničními partnery a předávají si informace, aby pomáhaly zvyšovat odolnost vůči těmto incidentům.

„ČR má nastavený systém ochrany vzdušného prostoru, který zajišťuje Armáda ČR a dle hrozby by reagovala adekvátně. Dále má oprávnění zasahovat proti dronům Policie ČR a Vojenská policie a taktéž by reakce odpovídala druhu a typu hrozby,“ uvedla Malá.

Nejčtenější

10. října 2025  13:34,  aktualizováno  14:08

