Mohl to být podvod, chtěli peníze i pro sebe. Policie vyšetřuje drony pro Ukrajinu

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si prohlíží drony, které se kompletují pro Ukrajinu. Každý z nich unese až tříkilogramovou zátěž. | foto: Projekt Nemesis

Václav Janouš
Peníze na účtu sbírky „Drony Nemesis“ od dárců na nákup dronů na Ukrajinu, které vybírá Skupina D okolo herce Ondřeje Vetchého, obstavila vojenská policie. Nefunkční byl v pátek i web a policisté zadrželi či vyslýchali bývalého vojenského policistu Zdeňka Poula, bývalého příslušníka Vojenského zpravodajství Davida Špačka, podnikatele Jana Veverku a účetní firmy FPV Space, která drony pro Ukrajinu dodávala.

