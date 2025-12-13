Policie vyšetřuje, zda se podle jejího podezření nedopustili podvodu a nelegálního vývozu vojenského materiálu do válečné zóny, na který neměli příslušnou licenci. Princip byl jednoduchý: lidé pošlou peníze a Skupina D za ně nakoupí drony a odešle na Ukrajinu. Takto už měli odeslat přes sedmnáct tisíc dronů. Policisté se ale domnívají, že drony kupovali levněji a cílem byl zisk a že pro vývoz museli mít speciální povolení.
Vojenská policie obstavila i účty, na které posílají od začátku války lidé peníze na pomoc Ukrajině.