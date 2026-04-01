Slovo intifáda znamená arabsky povstání či probuzení. Palestinci si pod ním představují lidová povstání a ozbrojené konflikty proti Izraeli. Může jít nejen o protesty, ale i násilné akce včetně sebevražedných útoků a ozbrojených střetů.
Přímo po celosvětové intifádě a osvobození Palestiny volali na konci loňského listopadu organizátoři výstavy Vždy na obzoru: Qworkoholici z galerie Světova 1 v Praze 8. K pozvánce na výstavu v „komunitním neziskovém uměleckém prostoru a platformě“, zaměřeném na LGBT, queer a sociální témata přiložili fotografii jednoho z umělců. Byl to právě Youssef Moursi.
V pražských podmínkách se to stane bohužel celkem snadno, když například bývalý starosta Prahy 1 Pavel Čižinský chodí na zastupitelstva Prahy 1 s palestinskou vlajkou. Je to shoda náhod, že právě on je advokátem podezřelých z terorismu?