„Koho byste nechtěli mít za sousedy?“ zněla otázka, se kterou CVVM zpovídal respondenty. Nejčastějšího odmítnutí se dostalo lidem závislým na drogách – od 87 procent dotázaných.
Druzí nejméně oblíbení jsou pak lidé závislí na alkoholu, za sousedy by je nechtělo 73 procent Čechů. O něco větší, ale stále velmi nízké popularitě se těší lidé s kriminální minulostí.
„Míra tolerance k určitým skupinám závisí především na věku,“ uvádí CVVM. Přibližně polovina lidí by odmítla bydlet vedle muslimů. Častěji by s nimi přitom měli problém důchodci a Češi s horší životní úrovní. Oproti tomu kuřáky hůře snáší mladí a lidé s lepší životní úrovní.
Znatelně vyšší snášenlivost pak u dotázaných panovala směrem k cizincům nebo lidem jiného politického přesvědčení. Osm procent lidí by mělo problém bydlet vedle homosexuálů. Nesnášenlivě se k nim staví hlavě generace teenagerů a důchodci.
Nižší jednotky procent by pak nechtěly za sousedy křesťany, tělesně handicapované nebo staré lidi. Častějšímu odmítnutí se pak oproti chudým (tři procenta) dostalo lidem bohatým (šest procent). Problém s majetnějšími mají především lidé s horší životní úrovní.
„Pouze čtyři procenta dotázaných neuvedla žádnou skupinu, naopak pět procent dotázaných uvedlo osm a více skupin,“ upozornilo dále CVVM.