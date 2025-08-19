Češi za sousedy nechtějí závislé na drogách či alkoholu, pětině vadí i kuřáci

Valná většina Čechů by nechtěla mít za sousedy drogově závislé a alkoholiky. Naopak chudí nebo lidé jiného politického přesvědčení jim v téměř žádném případě nevadí. Vyplývá to z nového průzkumu Centra pro veřejné mínění (CVVM). Odhalil i jak se snášenlivost Čechů liší napříč věkovými skupinami.
„Koho byste nechtěli mít za sousedy?“ zněla otázka, se kterou CVVM zpovídal respondenty. Nejčastějšího odmítnutí se dostalo lidem závislým na drogách – od 87 procent dotázaných.

Druzí nejméně oblíbení jsou pak lidé závislí na alkoholu, za sousedy by je nechtělo 73 procent Čechů. O něco větší, ale stále velmi nízké popularitě se těší lidé s kriminální minulostí.

„Míra tolerance k určitým skupinám závisí především na věku,“ uvádí CVVM. Přibližně polovina lidí by odmítla bydlet vedle muslimů. Častěji by s nimi přitom měli problém důchodci a Češi s horší životní úrovní. Oproti tomu kuřáky hůře snáší mladí a lidé s lepší životní úrovní.

Znatelně vyšší snášenlivost pak u dotázaných panovala směrem k cizincům nebo lidem jiného politického přesvědčení. Osm procent lidí by mělo problém bydlet vedle homosexuálů. Nesnášenlivě se k nim staví hlavě generace teenagerů a důchodci.

Češi jsou zatíženi stereotypy o stáří a seniorech, míní ředitel Života 90

Nižší jednotky procent by pak nechtěly za sousedy křesťany, tělesně handicapované nebo staré lidi. Častějšímu odmítnutí se pak oproti chudým (tři procenta) dostalo lidem bohatým (šest procent). Problém s majetnějšími mají především lidé s horší životní úrovní.

„Pouze čtyři procenta dotázaných neuvedla žádnou skupinu, naopak pět procent dotázaných uvedlo osm a více skupin,“ upozornilo dále CVVM.

Češi za sousedy nechtějí závislé na drogách či alkoholu, pětině vadí i kuřáci

