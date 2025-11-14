Mezinárodní skupina pašovala pervitin z Egypta, řídil ji Čech. Policie obvinila 16 lidí

Autor:
  11:23
Kriminalisté Národní protidrogové centrály obvinili šestnáct lidí z drogové trestné činnosti ve velkém rozsahu. Drogy měli do Čech pašovat prostřednictvím kurýrů v zavazadlech turistickými lety. Organizovanou trestnou skupinu podle detektivů vybudovali dva muži, Čech a cizinec. Společně se podíleli na výrobě metamfetaminu v Česku, Moldavsku, Polsku, Egyptě a Maďarsku.
Národní protidrogová centrála obvinila šestnáct lidí z drogové činnosti (14. listopadu 2025). | foto: Policie České republiky

Šestnáct lidí podezřelých z drogové trestné činnosti ve velkém rozsahu a ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech zadrželi a obvinili kriminalisté Národní protidrogové centrály společně se zahraničními partnery. Mezinárodní policejní akce s podporou evropských agentur Europolu a Eurojustu probíhala v Česku, Moldavsku, Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku.

V Česku policie zadržela jedenáct lidí, další dva byli zadrženi v Maďarsku, dva v Moldavsku a jeden v Bulharsku. Jedenáct mužů a pět žen kriminalisté viní z toho, že se společně podíleli na výrobě metamfetaminu ve zmiňovaných zemích, obviněni jsou také z pašování, neoprávněného přechovávání a prodeje drog. Mezi zadrženými je dále pět kurýrů obviněných z pašování drog letecky. Dalším zadrženým policie klade za vinu výrobu a úpravou drog a jejich distribuci.

Výroba syntetických drog se přesunula do Česka. Roste tu i obliba kokainu

Organizovanou skupinu podle zjištění detektivů vybudovali dva muži, Čech a cizinec. Poznali se ve valdické věznici, kde si odpykávali trest odnětí svobody za dřívější drogovou trestnou činnost. V listopadu 2023 cizince vydali do Moldavska, kde byl podmíněně propuštěn na svobodu.

Podle kriminalistů po propuštění v trestné činnosti necelý rok pokračovali každý po své linii. Cizinec měl, společně s dalšími, dnes zadrženými spolupachateli, v Moldavsku vyrábět metamfetamin a přes Rumunsko drogy dovážet do Česka.

Čech se po svých předchozích zkušenostech zřejmě obával odhalení, a tak se rozhodl vytvořit si zázemí pro výrobu pervitinu v Egyptě.

S opatrností si hlavu nelámal. Cizinec prodával drogy na náměstí při venčení psa

Podle zjištění kriminalistů začali za necelý rok tito muži spolupracovat. Prověřování ukázalo, že od té doby organizovali a řídili činnost dalších členů organizované skupiny. Rozdělovali úkoly, zajišťovali finance, prostory i suroviny k výrobě drog v několika zemích včetně Polska, Maďarska a Česka, kde měla výroba probíhat v Ústeckém a Středočeském kraji.

Pervitin vyrobený v Egyptě obvinění pašovali prostřednictvím kurýrů do Česka v zavazadlech turistickými lety. Rozpustili jej v lahvích od běžných nápojů uzavřených tak, aby vypadaly jako originál a bylo možné vydávat je za dárky z cest.

Padlo devět obvinění za obchod s drogami, prodávaly se i v pardubické věznici

V Česku pak měli další členové skupiny drogu upravit zpět do krystalické podoby a po stovkách gramů prodávat dealerům, převážně v Praze. Tímto způsobem mohli obvinění zobchodovat desítky kilogramů metamfetaminu.

Během mezinárodní operace s krycím názvem Ice Age kriminalisté zajistili přes 6 kilogramů metamfetaminu, 40 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, téměř 30 kilogramů chemikálií a tři laboratoře k výrobě drog. Dále motorové vozidlo vybavené speciální schránkou k pašování drog, 147 000 korun v hotovosti a výpočetní techniku.

Muži vařili nečekaně kvalitní pervitin, drogu prodávali v několika krajích

Obvinění jsou až na jednu vyšetřování vazebně, hrozí jim až 18 let vězení. Národní protidrogová centrála požádá Maďarsko o vydání zadržených Čechů. Dvěma mužům obviněným v Moldavsku hrozí až 15 let vězení.

14. listopadu 2025,  aktualizováno  11:23

