Alkohol, cigarety i heroin. Policie u stovky nezletilých zajistila návykové látky

  14:14
Policie v létě provedla celostátní akci, která se zaměřila na to, jak jsou návykové látky dostupné české mládeži, a zda obchodníci v trafikách dodržují zákaz prodávání alkoholu, tabáku a nikotinových výrobků. Při operaci s názvem Alkohol, drogy a mládež 2025 (ADaM) policisté odhalili přes tisíc přestupků a dvanáct trestných činů. U některých nezletilých našli i těžké drogy, jako třeba heroin.
Do celostátní akce se podle policejní mluvčí Martiny Petrovičové zapojilo více než 3 300 policistů, kteří během léta zkontrolovali přes 12 400 osob a 2 400 provozoven.

„Policisté zjistili, že alkohol požilo 520 nezletilých z toho 46 dětí mladších 15 let, a další tři dívky ve věku 15 – 18 let měly v organismu zjištěny omamné nebo psychotropní látky. V deseti případech mladiství drogy sice neužili, ale měli je u sebe. Celkem bylo odhaleno téměř tisíc přestupků a dvanáct trestných činů souvisejících s alkoholem či drogami,“ uvedla Petrovičová v tiskové zprávě o průběhu policejní akce.

Test iDNES.cz: prodají trafiky nezletilým cigarety nebo lihoviny? Ano, beze všeho

Policisté podle mluvčí také zajistili u čtyřiceti nezletilých marihuanu, ve čtyřech případech nalezli i pervitin a u dvou nezletilých dokonce heroin. Petrovičová k tomu podotkla, že kvůli prodeji drog policie zatkla 90 lidí.

Do operace se zapojila i Česká obchodní inspekce, která s pomocí nezletilých figurantů provedla 463 kontrol, při kterých zjišťovala, jak snadno si může nezletilý pořídit alkohol či návykové látky.

„Ve 197 případech byl zjištěn prodej nebo podání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. V deseti případech osoby, které alkoholické nápoje prodávaly nebo podávaly, samy nesplnily povinnou minimální věkovou hranici 18 let,“ oznámila inspekce.

14. srpna 2025
Alkohol, cigarety i heroin. Policie u stovky nezletilých zajistila návykové látky

Další weby

