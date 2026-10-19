Když bylo Šárce patnáct let, chtěla především někam patřit. Dospívání pro ni bylo obdobím vnitřního zmatku, do něhož se podle ní promítalo ADHD a hraniční porucha osobnosti. Přes tehdejšího, o dva roky staršího přítele, který prodával drogy, se dostala do party, jejíž součástí byly i návykové látky.
Užívat je začala až po rozchodu. „Měla jsem pocit, že bez něj nemám žádnou vlastní osobnost. Abych nějakou získala, začala jsem kouřit marihuanu,“ popisuje třiadvacetiletá žena, jejíž skutečné jméno redakce kvůli citlivosti příběhu neuvádí. Někdy podle svých slov vykouřila až deset gramů marihuany týdně. Později se přidaly benzodiazepiny. A měnil se i důvod, proč po látkách sahala. Pomáhaly jí vypnout psychickou bolest.
Mladí hledají především úlevu. Od tlaku, od vnitřní bolesti, od nudy.