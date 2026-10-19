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Dřív se chtěli „zhulit“ na akci, dnes mladí berou drogy proti depresím a osamělosti

Veronika Pitthardová
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Klasické cigarety nebo některé nelegální drogy mezi dospívajícími dlouhodobě ustupují. Jejich místo zaujímají e-cigarety, kratom, nové psychoaktivní látky či léky. Podle adiktologů se mění také důvody, proč po nich mladí sahají. Stále častěji se jimi snaží zvládat úzkosti, výkyvy nálad nebo psychickou bolest.

Když bylo Šárce patnáct let, chtěla především někam patřit. Dospívání pro ni bylo obdobím vnitřního zmatku, do něhož se podle ní promítalo ADHD a hraniční porucha osobnosti. Přes tehdejšího, o dva roky staršího přítele, který prodával drogy, se dostala do party, jejíž součástí byly i návykové látky.

Užívat je začala až po rozchodu. „Měla jsem pocit, že bez něj nemám žádnou vlastní osobnost. Abych nějakou získala, začala jsem kouřit marihuanu,“ popisuje třiadvacetiletá žena, jejíž skutečné jméno redakce kvůli citlivosti příběhu neuvádí. Někdy podle svých slov vykouřila až deset gramů marihuany týdně. Později se přidaly benzodiazepiny. A měnil se i důvod, proč po látkách sahala. Pomáhaly jí vypnout psychickou bolest.

Mladí hledají především úlevu. Od tlaku, od vnitřní bolesti, od nudy.

Jan Šípterapeut

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