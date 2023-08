Kokain v banánech je jako zlatý poklad, říká šéf protidrogové centrály

Začátkem měsíce se ve skladu obchodního řetězce v Klecanech u Prahy objevila zásilka s více než 600 kilogramy kokainu. Už víte, jak se do Česka dostal?

Je to vlastně schéma, které se za posledních pět let už poněkolikáté opakuje. Zhruba jednou za rok a půl nastane situace, kdy se v distribučním skladu nebo v koncové prodejně některého řetězce objeví velké množství kokainu. Zločinecká skupina z té produkční oblasti v jižní Americe má své „zrcadlo“ na našem kontinentu. A má domluveno, že v určité fázi distribuce někdo přijde a ten kokain si vezme. Potom si to žije svým životem do více distribučních pater v různých zemích. Ale protože je to akce na poměrně dlouhou dobu, tak se může stát, že například dojde ke zpoždění. Ve skladu v přístavu může být jiná směna, zboží přebere jiný řidič. Nebo v části přístavu, kde to bylo domluvené, je už plno nebo tam nastanou technické problémy. Důvodů může být spousta. To, že se kokain v takovém objemu objeví v Česku, je důsledek. Rozhodně bych vyloučil, že jsou tyto tunové zásilky určeny primárně pro český trh.