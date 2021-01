Bylo to žít, nebo umřít, říká bývalý narkoman. Dnes přednáší o závislostech

Máte za sebou zkušenosti, které by možná vystačili na tři další životy. Přes dvanáct let jste byl závislý na heroinu, bral jste také pervitin a roky žil na ulici. Máte za sebou osm léčení, blízko jste měl i k automatům a alkoholu. Co je nejhorší na životě feťáka?

Nejhorší je právě to, že feťák neničí život jen sobě, ale hlavně ničí životy lidí, kteří jsou okolo něj. Tím nemyslím jen nejbližší rodinu, jako je máma, otec, sourozenci, ale i přátelé, kterým na něm záleží. Život feťáka je zlý, není to nic hezkého, ale může si za něj sám. Nejhorší na tom je, že kvůli tomu trpí i ti, kteří za to nemohou.

Pamatujete si, jak jste se k drogám dostal?

Pamatuji. Tehdy jsem nevěřil, že se mi něco takového může stát. Nevěřil jsem, že se ze mě může stát narkoman. Jednoduše jsem chtěl vyzkoušet, jaké drogy jsou. Moji dva kamarádi je v té době brali a já si tehdy naivně myslel, že když si je dám taky, zjistím, jaké to je.

Rozhodně jsem do toho nešel s tím, že bych plánoval být feťákem, žít na drogách, žít na ulici a krást... To si na začátku nemyslí nikdo. Všechno to začalo pouhou zvědavostí. Byla to sekunda, kdy jsem se rozhodl, že to vyzkouším. A ta pak ovlivnila mých následujících dvanáct let.

Kolik vám tehdy bylo?

Ani ne 18 let.

Jaké to bylo, když jste si poprvé vzal drogy?

To je ta nejhorší otázka, jakou mi můžete položit. Pokud vám řeknu, že to bylo dobré, tak za to je paragraf. Pokud vám řeknu, že to bylo hrozné, tak budu lhát. Ale vlastně ani není důležité, jako to bylo. Důležité je to, co to poté udělalo s mým životem. Já jsem měl to štěstí, že jsem ty roky na drogách přežil. Většina lidí takové štěstí nemá.

Samuel Bogár Byl dříve závislý, bral heroin i pervitin. Dnes dělá o životě na drogách i bez nich besedy či přednášky na školách, kde lidí o této problematice informuje. Založil občanské sdružení NEzávislosť Nový začiatok a věnuje se prevenci a pomoci rodinám, jejichž děti propadly drogám. Kromě toho pracuje jako fotograf. Žije na Slovensku.



V té době vám nebylo ani osmnáct let. Jaká byla reakce rodiny?

Rodiče si toho první měsíce nevšimli. A nyní z praxe, kterou jsem za ty roky nasbíral, můžu říci, že si toho rodiče na začátku většinou nevšimnou. Možná proto, že si toho nechtějí všimnout, možná proto, že svému dítěti důvěřují.

Kdy tedy rodiče přibližně zjistí, že jejich dítě bere drogy?

Většinou je to tak okolo roku, kdy poprvé zaregistrují, že něco není v pořádku. Těch náznaků je tam samozřejmě více. Všimnou si, že z domu mizí nějaké věci, dítě změní své chování a tak dále. A tehdy už je pozdě, protože během roku si člověk dokáže vytvořit velmi silnou závislost, zejména u drog.

U vás si toho tedy rodiče všimli až po tom roce?

Přibližně. Pravda ale je, že já jsem se jim tehdy sám přiznal, protože jsem už měl problémy a dluhy. Potřeboval jsem, aby mi pomohli, což v mých očích znamenalo, aby mi dali peníze a dluhy za mě zaplatili.

Rodiče dluhy zaplatí, ale to nemá význam

Snažili se vás dostat na léčení?

Snažili. Já jsem byl ochotný na něj jít, ale jakmile za mě rodiče zaplatili vše potřebné, tak jsem z léčení hned odešel a vrátil jsem na ulici. A to je právě problém.

Že za vás dluhy platili?

Ano. Rodiče obecně většinou dluhy, které jejich dítě na drogách udělá, zaplatí. Často ze strachu. Dají jim peníze a tak dále, ale ve skutečnosti to nemá význam. Vždycky to dopadne tak, že se feťák vrátí dealerovi. Když nemá peníze, dostane drogy na sekeru. Takže si je vezme a pak jde zase žádat rodiče o pomoc. Tak se to pořád točí dokola. Proto si myslím, že by rodiče neměli za děti platit dluhy, které udělaly kvůli drogám nebo na nich.

Jaký je podle vás správný postup, když rodiče zjistí, že je jejich dítě na drogách? Poslat je na léčení?

Myslím si, že většina léčení nepomáhá. Rozhodně ne ve stylu „poslat na léčení“. Aby člověk přestal brát drogy, musí si uvědomit svou vlastní zodpovědnost. Protože tam, kam se nakonec dostanou, není vina drog nebo rodičů. Je to vina jich samotných, protože se pro drogy rozhodli. Člověk na drogách si zároveň musí uvědomit, že takhle opravdu žít nechce.

Většinou děti, se kterými pracuji, nechtějí přestat brát drogy. Nejlepší rada, kterou v takové situaci můžu rodičům dát, je „dotlačte svoje děti k tomu, aby se samy chtěly změnit. Pokud jim neustále budou dávat peníze a mít pro ně mít přichystanou teplou postel a jídlo, nebudou jejich děti mít důvod cokoliv měnit.

Rodičům většinou radím následující: pokud je vašemu dítěti osmnáct let a nechce přestat brát drogy, vyhoďte ho na ulici. Ať spadne na úplné dno. Teprve potom se může stát, že bude chtít něco měnit.

Pro rodiče to ale není úplně lehké poslouchat.

To není. Reakce jsou většinou protkané strachem, že jejich dítě může přece na ulici zemřít. To samozřejmě chápu, sám jsem rodič. Ovšem pokud mu dá velmi tvrdě najevo, že nesouhlasí s tím, aby takto žil pod jeho střechou, tak až tehdy je šance, že se něco stane.

Vás tedy rodiče na ulici nakonec vyhodili?

Rodiče mě vyhodili z domu několikrát. Ovšem pokaždé, když se u mě objevil nějaký velký problém, slitovali se a vzali mě nazpět. Dali mi čisté oblečení, dali mi jídlo, nechali mě odpočinout si a dali mě na léčení. Jenže návrat do normálu nikdy nevydržel moc dlouho. Pokaždé, když už jsem byl relativně v pohodě, znovu jsem je okradl a znovu jsem skončil na ulici. To se zlomilo až po dvanácti letech.

Co pro vás bylo tou poslední pomyslnou kapkou, kdy jste si řekl, že je potřeba závislost řešit, nebo tedy ještě lépe, skoncovat s ní?

Tehdy jsem byl v situaci, kdy jsem přišel opravdu o vše. Rodiče se se mnou tehdy už nebavili a já neměl kam jít. Mohl jsem si vybrat, jestli umřu, nebo budu žít normálně. Měl jsem jen dvě možnosti a jsem velmi rád, že jsem si vybral tu, kterou jsem si vybral.

Jaký vztah s rodiči máte nyní?

Můj otec už nežije, zemřel přibližně před pěti lety na leukemii. Sestřička mi pak po jeho smrti vyprávěla, že když tehdy ležel na onkologickém oddělení, já byl zrovna v televizi a něco jsem komentoval. A on tehdy hrdě ukazoval, že ten člověk v televizi jsem já, jeho syn.

Náš vztah se nakonec zlepšil, stejně tak jako můj vztah s mámou. I když i nyní cítím, že se o mě neustále bojí, přestože vidí, že mám normální život a svou rodinu. Vztah máme ale dobrý.

Narkoman bere drogy, aby mu nebylo zle

Máte za sebou celkem osm pokusů na odvykačce. Proč to nevyšlo?

Zaprvé jsem se nechtěl drog zbavit, nechtěl jsem se vyléčit. Druhým důvodem je, že já nesouhlasím s léčením tak, jak nyní funguje. Když přijdete na léčení, dostanete většinou diagnózu. U lidí závislých na drogách to je diagnóza „jsi narkoman, do konce život budeš narkoman a jediné, co můžeš udělat, je, že budeš abstinovat“. S tím já nesouhlasím.

Proč ne? Jestli jste se vyléčil, poznáte až na konci života tak, že jste se drog už nedotkl.

Protože slovo abstinovat znamená vzdát se něčeho, co vám nedělá dobře. Narkoman nebere drogy proto, aby mu bylo dobře, ale bere drogy proto, aby mu nebylo zle. Já když jsem přestal brát drogy, tak jsem se vzdal něčeho, co zničilo nejen můj život, ale i životy i dalších lidí okolo mě. Já tak nejsem abstinent.

A co jsou ty další věci?

Pokud někomu řeknete, že musí abstinovat a je nemocný, tak ten člověk se na sebe každé ráno podívá do zrcadla a vidí nemocného člověka. To znamená, že žije v neustálém strachu. A v něm dokáže žít tak jeden dva měsíce po léčení. Po nich má recidivu a vrátí se tam, kde byl a bude se vymlouvat, že je stejně nemocný.

Podle mě je závislost problém, který vznikl rozhodnutím daného člověka. Takové rozhodnutí přineslo nejen do jeho života, ale i do života lidí okolo něj obrovský problém. A problém se nedá vyléčit, problém se řeší. Dětem, s nimiž pracuji, vždycky říkám: Rozhodni se, vyřeš si své problémy. Vím, že to není lehké, ale dá se to, já jsem toho důkazem. A když se ti to podaří, můžeš žít absolutně normálním životem.

Počítáte dny či roky od doby, kdy jste dal drogám sbohem?

Nepočítám to. Vím, že je to přibližně jedenáct let. Tehdy jsem odešel ze Slovenska žít na Ukrajinu.

Máte malého syna. Nebojíte se, že i on někdy přijde do kontaktu s drogami?

Já si myslím, že nikdy člověk nemůže říct „já se nebojím, já své dítě ochráním“. Ne, neochráníte! Když se dítě pro drogy rozhodne, rodič s tím neudělá nic. Já ovšem věřím v to, že dokážu svému synovi dát takové informace, které ho částečně od drog odradí. A jediné, co mi pak zůstává, je, že mu budu důvěřovat a doufat, že se to nestane.

Ze své závislosti jste se nakonec dostal. Založil jste na Slovensku občanské sdružení NEzávislosť – Nový začiatok a věnujete se prevenci. Co vás vedlo k jeho založení?

To bylo v době, kdy jsem se přestěhoval na Ukrajinu. A nemohl jsem v zemi oficiálně pracovat. Po třech letech jsem si uvědomil, že nic neumím, nic pořádně nevím. Jediné, o čem jsem něco věděl, byly drogy. To byl impulz pro založení sdružení.

Kromě prevence na školách se také věnuji poradenství rodinám s dětmi závislých na drogách a pracuji s nimi.

Reakce na vaše přednášky na školách jsou pozitivní, žáci jsou alespoň podle příspěvků na Facebooku nadšení. V čem tkví jejich kouzlo?

Myslím si, že jde o autentičnost mého příběhu. Já na školách nikdy neříkám, aby drogy nebrali, neukazuji tabulky. Já jim spíše povím o tom, jak jsem se stal narkomanem, jaký byl můj život na drogách a jak jsem se z nich dostal.

Pak dávám prostor na otázky jim. Snažím se jim hlavně ukázat, co drogy přinesou do jejich životů. Snažím se jim ukázat, jaké to bude mít následky nejen pro ně, ale i pro jejich rodiny, kamarády a budoucnost...

Přednášíte zejména na Slovensku. Ozvaly se vám i nějaké české školy?

Byl jsem párkrát přednášet i v Česku, ale pravidelně ne. Kdyby se ale nějaká další česká škola ozvala, určitě na přednášku rád přijedu.

Drogy mi nechybí

Obrací se na vás i rodiče dětí, které začaly brát drogy. Jaký vás v poslední době zasáhl?

Těch příběhů je strašně moc a každý z nich je velmi silný. Je úplně jedno, zda ten člověk nakonec kvůli drogám zemře, nebo se z toho dostane a má svou vlastní rodinu. Vždycky jsou to silné příběhy.

Jsou to vždy stejné příběhy, nebo se něčím liší?

Jsou si hodně podobné, až bych řekl stejné. Dříve to bylo tak, že si lidé mysleli: „My jsme dobrá rodina, my jsme normální, u nás se to stát nemůže. To se stává jen u těch, kde jsou rodiče rozvedení, jsou sociálně slabší.“ Ale to je velmi mylný názor, je úplně jedno, jaká ta rodina je. Může se to stát v jakékoliv rodině.

Smutné je, že si to dost často rodiče vyčítají, stydí se za to a viní se z toho. Na to konto se vždy rodičů ptám, zda to byli oni, kdo svém dítěti dali drogu, a oni odpovídají, že ne. Musí si uvědomit, že to není jejich chyba.



Máte přehled o tom, kolika rodinám, dětem jste pomohl?

Je to několik desítek, přesnou statistiku si však nevedu. S některými jsem i po těch letech v kontaktu.



Řekl byste, že má Česko či Slovensko problém s drogami?

Současná situace vypadá tak, že heroin je v Česku i na Slovensku na ústupu. Problémem jsou nyní syntetické drogy jako pervitin, extáze a tak dále, které v teď mladí dost užívají. Myslím si, že v tomto jsou na tom obě naše země velmi zle.

Nechybí vám po těch letech drogy, nemáte na ně chuť?

Na to se mě dost často ptají i děti na školách. Já se jich na to konto vždycky zeptám, zda mají rádi čokoládu. Odpovědi jsou většinou samozřejmě kladné. A já se jich následně ptám: V pravé ruce mám čokoládu, v levé ruce mám hovno. Co si vybereš?

Pro mě je to stejné. Já vím, co v životě už nechci zažít. Přežil jsem dvanáct let na drogách, část z nich jako bezdomovec. Momentálně mám normální život, mám úžasného syna, mám kde spát, mám co jistí. Ne, drogy mi nechybí.