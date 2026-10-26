Babišova vláda opakovaně avizuje zpřísňování legislativy ohledně psychomodulačních a psychoaktivních látek, mezi které patří kanabinoidy (CBD, THC) či kratom.
„Proti tomu svinstvu, proti tomu kratomu, budeme tvrdě bojovat. Já nedovolím, aby naše děti umíraly na ty drogy. My nedovolíme tuhle liberální protidrogovou politiku. Je to absolutně skandální, kam jsme se dostali. Neuvěřitelné,“ sdělil už v červnu premiér.
Asociace prodejců psychomodulačních látek jako zapsaný lobbista pomáhala za vlády Petra Fialy utvářet regulační legislativu státu ohledně drog typu kratom či CBD. Firmy z asociace ale na tomto trhu podnikají.