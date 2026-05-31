Bouře ve sklenici vody, odmítá Tejc stávku adiktologů. Hazardujete, říká Richterová

Ministr spravedlnosti Tejc však emoce kolem protestů mírnil. „Já si myslím, že to nastavení může být lepší. Myslím, že je o tom přesvědčíme. Je to bouře ve sklenici vody,“ podotkl v debatě. Zároveň ale přiznal, že komunikace ze strany kabinetu mohla být lépe připravená.
Tejc se vyjádřil také k samotnému vyjednávání s experty, ze kterého někteří zástupci na protest odešli. Komentoval tak například účast odbornice na drogovou problematiku Jany Michailidu (někdejší političku za Piráty) na společném panelu. „Za mě tam přišla, aby následně odešla,“ dodal ministr.
Podle Richterové kabinet Andreje Babiše (ANO) hazarduje s fungujícím systémem. „Je potřeba pomoci lidem se závislostmi. Byli jsme na špici EU, dokud to Babišova vláda nerozmetala. Máme zkušenosti, v Evropě si nás chválí, tak proč bořit něco, co funguje,“ tepala Richterová vládní kroky.
Poslankyně navíc varovala před fatálními následky, které podle ní mohou kvůli změnám v systému nastat. Upozornila především na riziko šíření nebezpečných syntetických opiodů.
Poslanec Radim Fiala (SPD) sice uznal důležitost prevence, samotnou reorganizaci úřadů ale jako katastrofu nevidí. „Je to systematická změna na Úřadu vlády. Já jsem poslouchal kolegyni a já souhlasím s tím, že ta prevence je důležitá. Na druhou stranu to, že se ta agenda přesune z Úřadu vlády například na ministerstvo zdravotnictví, ještě nemusí nic znamenat,“ mírnil obavy Fiala.
Zcela opačný pohled nabídl poslanec zvolený za ODS Jan Lipavský. Toho rozčílily především argumenty, kterými vládní představitelé obhajovali netransparentnost kolem možného přesunu agendy.
„Je to nejabsurdnější prohlášení. Argumentovat tím, že to nemohli zveřejnit dopředu, protože by se proti tomu lidé postavili,“ nesouhlasil Lipavský. Podle něj byla kritika ze strany adiktologů naprosto oprávněná a strach z odporu veřejnosti či odborníků vládní kabinet neomlouvá. „Máme se umět domluvit,“ uzavřel poslanec.