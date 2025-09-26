V Česku se objevila nová velmi nebezpečná droga. Kombinuje pervitin a fentanyl

„Fentanyl je syntetický opioid, jehož užití i v malém množství může vést k život ohrožujícímu předávkování. Riziko se výrazně zvyšuje při kombinaci s dalšími látkami s tlumivým účinkem, jako jsou alkohol nebo benzodiazepiny,“ uvedlo středisko.
Lidé, kteří užívají návykové látky, si podle něj příměsi v látce, například pervitinu, nemusí být vědomi. Hrozí neúmyslné předávkování. V případě podezření, například při extrémní ospalosti, potížích s dýcháním nebo ztrátě vědomí, středisko doporučuje zdravotnickou záchrannou službu.
|
Policie vrazila do varny pervitinu v chatce. Komplic na hlídce nezmohl nic
Uživatelé drog by u sebe měli mít látku naloxon, neboli nyxoid, která dokáže rychle zvrátit účinky opioidů. „Pořídit si ho můžete v kontaktním centru nebo od pracovníka terénního programu,“ uvedlo centrum.
V Česku je podle policie droga získávána louhováním náplastí proti bolesti, ke kterým se uživatelé často dostávají přes oprávněné pacienty, a nebo únikem z farmaceutické distribuce. Fentanyl může být až padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfin.
O výskytu nové návykové látky informovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.