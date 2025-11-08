Dealeři jsou i mezi dětmi. Potíží s drogami přibývá, ředitelé škol volají o pomoc

Ze zkušeností to potvrzuje i Miloslav Hons, ředitel Základní školy Na Příkopech v Chomutově, kam chodí téměř 700 dětí. „Ve velkém jedou cigarety, spíš ty elektronické a všechny jejich obdoby. Taky žvýkací tabák. Ale i drogy,“ líčí.
Zkušenosti má škola například s rostlinnou drogou kratom, ta ale podle ředitele postupně odeznívá. „Řekl bych, že aktuálně ji přebíjí marihuana, kterou jsme našli schovanou i na toaletách za mřížkou ve stěně. Máme určitě dva dealery mezi dětmi. Uživatelů drog je asi patnáct,“ popisuje Hons.
V jeden den bylo dětských pacientů pod vlivem drog tolik, že zahltili vítkovickou jednotku intenzivní péče.