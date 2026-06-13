Podmínkou je podle Drobila dosažení úrovně HDP na průměru Evropské unie.
„Musí být ambicí vlády vyjednat, aby Česká republika ručila za závazky, které vzniknou až po přijetí eura,“ zmínil Drobil i druhou podmínku pro přijetí eura.
Přijetí eura by mělo víc nákladů než výhod, oponoval Skopeček
„Není to hlavní téma české ekonomiky,“ reagoval místopředseda Sněmovny a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček a označil spor o euro za umělou debatu. „Veďme tu debatu věcně a neideologicky,“ uvedl Skopeček. Přijetí eura by podle něj mělo víc nákladů než výhod.
Drobil v návaznosti na svou diskusi s bývalým premiérem Petrem Fialou oponoval tomu, že nejde o důležité téma. Na předvolebních mítincích bývalého šéfa ODS a lídra koalice SPOLU před volbami do Sněmovny byla otázka na euro druhá či třetí nejčastější.
„Pojďme udělat speciální konferenci, která se euru bude věnovat,“ pokusil se utlumit spor na ideové konferenci Martin Kupka. Koná se přesně 23 let poté, kdy se v Česku konalo dosud jediné celostátní referendum o vstupu do Evropské unie. Uskutečnilo se 13. a 14. června 2003. Zúčastnilo se ho 55,21 procenta oprávněných voličů a pro vstup Česku do EU bylo 77,33 procenta lidí, kteří se hlasování zúčastnili.
Přímý přenos ideové konference ODS