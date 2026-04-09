Soud zrušil trest za prodej zboží s nacisty, případ se bude řešit jako přestupek

  10:23aktualizováno  10:43
Odvolací soud zrušil tříletý podmíněný trest, který dostal ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina za prodej hrnků, triček či obrazů s nacistickou tematikou. Kauzu postoupil městskému úřadu k přestupkovému řízení, informovala mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Marika Zahradníčková.
Ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina u Obvodního soudu pro Prahu...

Ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina u Obvodního soudu pro Prahu 5, který vynesl rozsudek za prodej hrnků, triček či obrazů s nacistickou tematikou. (7. března 2025) | foto: ČTK

Ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina (uprostřed) u Obvodního soudu...
Ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina u Obvodního soudu pro Prahu...
Ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina u Obvodního soudu pro Prahu...
Ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina u Obvodního soudu pro Prahu...
Obvodní soud uznal Drtinu loni v březnu vinným z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Jemu i nakladatelství uložil také peněžitý trest.

„Městský soud v Praze shledal, že nejde o trestný čin, avšak zažalovaný skutek by mohl být posouzen jako přestupek,“ uvedla Zahradníčková.

Drtinovi podle obžaloby hrozil až desetiletý trest vězení. Vinu od počátku odmítal. Po vynesení prvoinstančního verdiktu uvedl, že považuje za nelogické, že si mohl například koupit v sousedním Německu licenci na vydání Goebbelsových deníků a v Česku je za to trestán. Argumentoval také zproštěním obžaloby za vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf.

Obvodní soud odůvodnil odsouzení muže a nakladatelství tím, že Drtina chtěl prodejem reklamních předmětů s nacisty hlavně vydělat peníze a byl smířen s tím, že jeho klienti šíří nenávistné myšlenky. Přestože prodával věci a knihy také o jiných tématech, podle soudu se zaměřil zejména na skupinu příznivců neonacistického hnutí.

Drtina podle obžaloby nechal vyrobit upomínkové předměty s osobnostmi třetí říše a následně je v e-shopu a ve smíchovské pobočce nakladatelství Naše vojsko prodával. Nabízel tam hrnky, trička či velkoformátové reprodukce obrazů, na nichž byli například nacistický diktátor Adolf Hitler, šéf gestapa Heinrich Himmler, zakladatel gestapa a Hitlerův zástupce Hermann Göring, říšský ministr propagandy Joseph Goebbels, jeden z organizátorů holokaustu Adolf Eichmann a další. Od roku 2017 do 2020 prodal přes 3400 hrnků a přes 1000 triček.

Ředitel a jednatel nakladatelství také podle obžaloby nechal vytisknout kalendář osobností třetí říše a vydat několik knih, které popularizovaly nacistickou ideologii. Byly mezi nimi například publikace kontroverzního britského spisovatele Davida Irvinga, Hitlerův spis Mein Kampf nebo Goebbelsovy deníky. Hodnota prodaných předmětů byla 1,13 milionu korun. Suvenýry i knihy podle státního zástupce vzbudily pohoršení veřejnosti.

Drtina na počátku hlavního líčení uvedl, že je především podnikatel a nakladatelství vede dobře. Od roku 2015 podle něj jeho nakladatelství vydává historický časopis a osobnosti, které se objevily na jeho titulní straně, pak vybíral na reklamní předměty. Mezi lidmi zobrazenými na suvenýrech byli podle něj komunisté i fašisté. Cílovou skupinou prodeje předmětů měli být sběratelé.

Kvůli kalendáři, který Naše vojsko prodávalo, podalo na jaře 2020 trestní oznámení na nakladatelství a jeho majitele několik organizací, například Federace židovských obcí. Kritizovali ho i izraelský a německý velvyslanec v ČR. Ministerstvo vnitra vypovědělo nakladatelství smlouvu o nájmu pro sklad, pražský magistrát vypověděl smlouvu prodejně nakladatelství na Andělu.

Drtina v roce 2021 dostal pravomocně roční podmíněný trest za distribuci knihy Recepty z konopí. Šéf nakladatelství Naše vojsko byl za šíření toxikomanie kvůli stejné publikaci odsouzen i dříve, s prodejem ale následně nepřestal. Vydavatel se bránil tím, že například z komisního prodeje titul už stáhnout nemohl.

7. března 2025

Soud zrušil trest za prodej zboží s nacisty, případ se bude řešit jako přestupek

