Drážní inspekce řešila nejméně mimořádností za 17 let. Výjimkou byl červenec

13:15

Drážní inspekce evidovala v loňském roce 3 701 mimořádných událostí, což je nejméně za posledních 17 let. Oproti roku 2019 je to pokles o více než pětinu. Výjimku však tvořil loňský červenec, kdy došlo k nejvíce mimořádným událostem v jednom měsíci za posledních pět let. Počet usmrcených meziročně klesl jen o necelá tři procenta, na drahách loni zemřelo 245 lidí.