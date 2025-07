Torzo na lukrativním místě s krásným výhledem. Bývalé sídlo ÚSTR jde do dražby

Ústav pro studium totality zpustošil své sídlo na pražském Žižkově a zamířil do centra. (25. září 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Vyvolávací cena je 79 milionů korun. Zájemce získá spíše parcelu na lukrativním místě na pražském Žižkově než nemovitost, do které by se mohl nastěhovat nebo ji snadno rekonstruovat. Kromě developerů nebo obchodníků s realitami bude mít o ni zájem i město.

Pražský magistrát avizoval, že požádal o možnost dorovnat cenu, která z aukce vzejde, případně cenu vyvolávací, pokud by o nemovitost nikdo neprojevil zájem. O případném dorovnání má vedení Prahy rozhodovat po ukončení dražby.

Aukce začíná dnes v poledne a pokud se do ní někdo přihlásí, potrvá 24 hodin. Dům ve Siwiecově ulici je po dřívější nepovedené rekonstrukci v nepoužitelném stavu. „Stavba je torzo administrativní budovy, která neobsahuje žádnou kancelářskou plochu. Stavbu nelze využívat žádným způsobem, neboť se nachází v rozestavěném stavu,“ stojí v popisu na webu ÚZSVM.

Od druhého podlaží výše podle něj budově chybí obvodové zdi, nemá ani okna, povrchové úpravy stěn a podlah či rozvody. O to více vynikne výhled z budovy, která stojí na jedinečném místě. Pokud by se ji podařilo získat hlavnímu městu, podle vyjádření jeho zástupců by ji nechalo zbourat.

Praha 3 by následně pozemky chtěla využít pro vstupy a zázemí sousedního stadionu Viktorie Žižkov. Radnice je majitelem sousedního stadionu, kterému podle starosty Michala Vronského chybí zázemí. Praha zvažuje, že by tam město mohlo postavit nájemní byty.

Zpackaná rekonstrukce

Budova vznikla v polovině 70. let minulého století a sloužila jako sídlo Ústavu ekonomických informací, poté ministerstva informatiky a od roku 2007 ÚSTR, který zahájil jeho rozsáhlou rekonstrukci. Nikdy ji však nedokončil a z budovy zůstalo torzo.

„Z jednoduché stavební operace se nakonec stala celková rekonstrukce, lépe řečeno, demolice našeho sídla,“ vysvětloval loni ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna, co se v minulosti stalo za předchozího vedení Ústavu. Za stavební práce instituce utratila desítky milionů, rozpočet se vyšplhal na desetinásobek plánované investice.

A výsledkem je jen neobyvatelné torzo. Kam miliony odtekly, má zjistit policie. Začala padat trestní oznámení, ale vyšetřování zatím nemá žádný výsledek. Historici převedli nemovitost na stát.

Nepovedená rekonstrukce a zakonzervování objektu stály kolem 60 milionů korun, případ kvůli podezření na špatné hospodaření v minulosti prověřovaly ministerstvo financí a policie.

Historici dostali nové sídlo, jsou v pronájmu v paláci Archa v centru Prahy, kde budou platit zhruba 15 milionů ročně. Zaměstnanci ústavu dosud působili v žižkovském domě Radost a v prostorách budovy Archivu bezpečnostních složek v Braníku, na novou adresu se přestěhovali postupně během loňského léta.