Zakázaný jed zabíjí chráněné dravce. Ptáci jsou však nezamýšlenými oběťmi

Po stopách otrávených ptáků. Policie dokumentuje otravu dravců na Břeclavsku (nahoře). Psovodka Klára Hlubocká a Chesapeake Bay retrívři Viky a Irbis (ve výřezu). | foto: Klára Hlubocká a Tereza Valchářová

Tomáš Lánský
  16:00
V Česku je na vzestupu trávení volně žijících zvířat. Jedem zabitých se jich už našlo 71, což přesahuje počty za celý loňský rok. Nejvíce jde o chráněné dravce. Těch bylo celkem 55. Od roku 2017 už za sežrání návnady s jedem zaplatilo životem 600 ptáků.

Mezi oběťmi jsou i chránění orli mořští, luňáci červení nebo kriticky ohrožený orel královský. V Česku hnízdí pouhé tři páry orla královského.

Ornitologové varují, že příčinou jsou příliš nízké tresty za travičství i široká dostupnost jedu karbofuran. Ten je sice v Česku i celé EU už 17 let zakázaný, stále se ale dá snadno objednat z dovozu.

„Bohužel Asie a Afrika stále karbofuran vyrábějí a používají. Z těchto třetích zemí se sem dováží. I když je to zakázané, tak celníci nemůžou zkontrolovat každý balíček z čínského e-shopu,“ říká ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Otrava karbofuranem se pozná snadno. Zvíře mívá v křeči sevřené pařáty a roztažená křídla.

Zakázaný jed zabíjí chráněné dravce. Ptáci jsou však nezamýšlenými oběťmi

V Česku je na vzestupu trávení volně žijících zvířat. Jedem zabitých se jich už našlo 71, což přesahuje počty za celý loňský rok. Nejvíce jde o chráněné dravce. Těch bylo celkem 55. Od roku 2017 už...

