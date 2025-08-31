Zakázaný jed zabíjí chráněné dravce. Ptáci jsou však nezamýšlenými oběťmi

Mezi oběťmi jsou i chránění orli mořští, luňáci červení nebo kriticky ohrožený orel královský. V Česku hnízdí pouhé tři páry orla královského.
Ornitologové varují, že příčinou jsou příliš nízké tresty za travičství i široká dostupnost jedu karbofuran. Ten je sice v Česku i celé EU už 17 let zakázaný, stále se ale dá snadno objednat z dovozu.
„Bohužel Asie a Afrika stále karbofuran vyrábějí a používají. Z těchto třetích zemí se sem dováží. I když je to zakázané, tak celníci nemůžou zkontrolovat každý balíček z čínského e-shopu,“ říká ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.
Otrava karbofuranem se pozná snadno. Zvíře mívá v křeči sevřené pařáty a roztažená křídla.