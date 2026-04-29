Drake do ledna působil jako mluvčí české diplomacie. Funkci od té doby převzal Adam Čörgő, který působí v odboru komunikace ministerstva od roku 2022. Na pozici jeho zástupce pak Marianu Wernerovou vystřídal Vladimír Buchar.
Nástup Daniela Drakea na Pražský hrad potvrdila prezidentská kancelář v oficiálním prohlášení na sociálních sítích, kde jej představila jako novou posilu komunikačního týmu. Na Hradě bude mít na starosti především vztah s médii a veřejné vystupování hlavy státu.
Drake přináší na Hrad zkušenosti z krizové komunikace i mezinárodní politiky, které získal právě na ministerstvu zahraničí. Vystudoval mezinárodní vztahy na prestižní univerzitě v britském Portsmouthu a mediální studia na Univerzitě Karlově.