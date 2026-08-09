„Drag je zrealizování tužeb, které si spousta z nás nedovolí,“ uvedla Lavri Gina.
„Znám trans kluka, který dělá feminní drag. To znamená, že vyšel z něčeho, z čeho se v životě potřeboval vymanit, aby se potom vrátil do toho ženského stereotypu v umění. Drag je prostě možnost umělecké reprezentace bez jakýchkoliv konvencí,“ doplnila.
Podle americké organizace Human Rights Campaign využívá drag kostýmy, make-up a další prostředky, aby skrze přehnané projevy ženskosti, mužnosti a dalších forem genderu kritizoval jejich nerovnost. Samotná koncepce postavy je často ironizující a satirická. Drag performeři se nazývají drag queens, pokud ztvárňují přehnaně feminní prvky, nebo drag kings, pokud se soustředí na vyhraněnou maskulinitu.