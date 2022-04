Drábové se do kandidatury nechce, Novotného by jako prezidenta brala

Twitterový účet Chyba v systému prohlásil, že pokud nebude kandidovat Dana Drábová, tak by se o to měl pokusit alespoň Pavel Novotný. „Když ona by část lidí volila stejně favority, komunisty Babiše a Pavla, protože by nevěděla, že pro národ jsem to nejlepší já,“ napsal Novotný.

Hlas Drábové by podle jejího tvrzení ovšem měl. „Ale mohl byste to zkusit, Pavle. Jste asi jediný, koho bych podpořila ze všech sil. A ráda.“

Během pátku Tomáš Zdechovský zveřejnil na sociálních médiích video, ve kterém se stylizuje do podoby dalšího prezidentského kandidáta. Dramatická hudba, placka na klopě i odhodlaná gesta před Pražským hradem se ovšem ukázaly jako pouhý aprílový žert, který měl nastolit debatu o kvalitách prezidenta republiky.

Agentura Median v prezidentských volbách favorizuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, vyplývá z jejího březnového průzkumu. Babiš v něm získal 26 procent hlasů voličů. Za ním skončil armádní generál ve výslužbě Petr Pavel s 16 procenty a senátorka Miroslava Němcová s osmi. Polovina oslovených voličů ovšem není rozhodnuta.

„S ohledem na nezakotvenost voličů zatím není vhodné jednoznačně predikovat, která z osobností má šanci výrazně zasáhnout do boje o prezidentské křeslo,“ upozornil Median.

Průzkum se týká prvního kola prezidentských voleb, pro přímé vítězství by v něm kandidát musel získat nadpoloviční většinu hlasů. Aktuální průzkumy tuto možnost neukazují a ve druhém kole by se nejspíš utkali Babiš a Pavel. Otázkou tedy zůstává, kdo z nich by dokázal oslovit voliče neúspěšných kandidátů.

Bývalý předseda vlády Babiš má podporu zejména z řad voličů svého hnutí ANO, tvořili 56 procent jeho výsledku. Dále by ho volili zejména příznivci SPD, Přísahy a dalších stran mimo Poslaneckou sněmovnu.

„Babiš si udržuje vysokou podporu mezi lidmi staršími 60 let a lidmi s nižším vzděláním,“ deklaruje průzkum. To generála Pavla by volili lidé různých věkových skupin a vzdělání. „Podporují jej zejména voliči koalic Spolu a PirSTAN,“ dodal Median.

Z hlediska preferencí následuje Pavel Fischer s 8,5 procenta, který se účastnil prezidentské volby už v roce 2018. Po něm ekonomka Danuše Nerudová s 5,5 procenta a shodně s pěti procenty senátor Hilšer a miliardář Karel Janeček.

K urnám by nyní přišlo 62 procent lidí, dalších 17 procent účast zvažovalo. Skutečná volební účast však bývá nižší. Agentura v průzkumu dotazovala dvě tisícovky dospělých respondentů.