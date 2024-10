Pražský dopravní podnik zřejmě porušil zákon, když opakovaně měnil smlouvu

Aktuální audit posuzující hospodaření Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) v letech 2014 až 2022 si Praha objednala před dvěma lety po policejní akci Dozimetr. S dokumentem se nyní v utajeném režimu seznamují zastupitelé města.

Část auditu se podle Radiožurnálu věnuje zakázce na bezpečnostní systém, kvůli které minulý týden zasahovali v dopravním podniku policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po zásahu v pondělí dozorčí rada DPP přijala rezignaci dvou členů představenstva a odvolala ředitele Petra Witowského.

Původní smlouvu na dodání komplexního bezpečnostního systému za 4,5 miliardy korun uzavřel DPP v roce 2010 s konsorciem firem SAAB Czech a AŽD. SAAB z kontraktu po dvou letech odstoupil. Podle auditorů představenstvo DPP zřejmě zanedbalo povinnosti řádného hospodáře mimo jiné tím, že schválilo navyšování zakázky takzvanými změnovými příkazy.

Do smlouvy s AŽD se tak postupně přidávaly další služby nebo zboží, na které ale mělo vedení podniku ze zákona vypsat novou soutěž. Jen mezi srpnem 2020 a prosincem 2022 kvůli změnovým příkazům zakázka narostla o 796,6 milionu korun. Podle některých médií za to manažeři obdrželi úplatky od stovek tisíců po miliony korun.

Velkou roli v plnění smlouvy podle zjištění auditorů sehrály subdodavatelské firmy, jejichž prostřednictvím údajně byly vyváděny peníze z dopravního podniku. Auditoři k tomu poznamenali, že městská firma nemá přehled o subdodavatelích a jejich rozsahu činnosti.

Cena zakázky postupně narostla na 5,625 miliard korun, což je ve srovnání s původní smlouvou o 27,35 procenta víc. Podle dodatku z roku 2020 může plnění smlouvy růst ještě o dalších asi 120 milionů korun. Audit, který vypracovala firma StoneTurn Group, varuje i před umělým navyšováním cen, které měly být oproti tržním cenám až o 170 procent vyšší.

Nejde o první audit, který poukázal na problematické momenty rámcové smlouvy na Komplexní bezpečnostní systém (KBS). Už před pěti lety měli na stole členové dozorčí rady DPP obdobnou analýzu. V roce 2019 ji zpracovali interní auditoři dopravního podniku. Zjištění byla mimořádně alarmující. V doporučeních vyzvali k nápravě stavu. Pikantní na tom je, že kritickou zprávu tehdy měl v ruce i dozorčí rady generální ředitel Petr Witowski. Podle auditu nebylo možné zjistit ani to, co přesně za služby byly největší městské společnosti vlastněně dodané.

„Ačkoliv se strany dohodly, že celková cena díla nepřesáhne 4,4 miliardy korun, nepodařilo se zajistit podkladové materiály, které by tuto částku nějak vysvětlovaly,“ upozornil audit, o kterém minulý týden informovala iDnes. „Kouzlo“ rámcové smlouvy spočívalo zejména v tom, že nebylo potřeba vybírat dodavatele v tendrech.

Auditoři dospěli k závěru, že řada nákupů se odehrála zbytečně. Jako příklad zmínili nákup turniketů na toalety v metru, které přitom DPP pronajímal soukromým firmám. „Turnikety se čtečkami na WC slouží ke komerčním účelům pro návštěvníky WC, a to k platbám a kontrole množství osob využívajících tato WC v metru. Jsme přesvědčeni, že se nejedná o zařízení, která by měla něco společného s původním záměrem projektu komplexního bezpečnostního systému metra. Opět to svědčí o celkové nesystémovosti,“ varovali auditoři. Zakázka byla podle nich o 40 milionů dražší než uváděly ceníkové ceny.