U soudu pokračuje Dozimetr. Svědčit bude předák odborů

Tehdy zaměstnanci dopravního podniku stávkovali celý jeden den a doprava v Praze byla ochromená. Pracovníci DPP přišli o celodenní mzdu, na čemž DPP ušetřil přes čtyři miliony korun.
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Ředitel DPP vypovídal v Dozimetru. Nepodepisovat, žádal ho Hlubuček ve zprávě
O 11 let později vypukla korupční kauza Dozimetr. Tehdy ještě nebylo jasné, kdo všechno bude obviněn, a proto se teprve řešilo, kdo z manažerů bude muset své místo v DPP opustit. „Budeme muset přijmout nějaká opatření. Je to ale politická záležitost, musí to řešit především zástupci politických stran v dozorčí radě,“ řekl tehdy Schneider.
Ten bude v pondělí před soudem vypovídat jako svědek. První líčení hlavní větve kauzy proběhlo už na podzim. Později v tomto týdnu bude svědčit kandidát na primátora a bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).