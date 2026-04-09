Doživotí v Česku: vraždy, metanol a překvapivé propuštění na svobodu

  6:00
Doživotí je nejpřísnější trest, který je možné v České republice zločinci uložit. Trest smrti byl zrušen záhy po sametové revoluci v květnu 1990 reformou trestního práva. V Česku nyní pyká na doživotí 47 lidí, na svobodu se dosud dostali jen tři odsouzenci s tímto trestem.
Vězeň Jiří Kajínek je po 23 letech opět na svobodě. Z rýnovického vězení vyšel...

Vězeň Jiří Kajínek je po 23 letech opět na svobodě. Z rýnovického vězení vyšel po 13:30. (23. května 2017) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je...
Jiří Kajínek na přelomu 70. a 80 let. V mládí chtěl být dnes známý vězeň...
Zatčení uprchlého vězně Jiřího Kajínka na pražském sídlišti Velká Ohrada (8....
Jiří Kajínek u Krajského soudu v Plzni (10. ledna 2006)
Doživotní vězení je nejpřísnější trest, který český právní řád zná, soudy jej v naprosté většině případů ukládají za zvláště surové vraždy. V současnosti si tento trest odpykává podle statistik Vězeňské služby ke konci února 47 lidí, mezi nimi tři ženy.

Jeden odsouzený má plánovaný nástup k odpykání doživotního trestu v říjnu 2030. Do té doby si bude odpykávat tresty za jiné činy, za něž byl odsouzen.

Nejnověji dostal pravomocně doživotí loni v únoru vrah z pražského Žižkova Alexandr Klempar, který v roce 2023 ubodal bývalou partnerku v přítomnosti jejích dvou dětí a další ženu vážně zranil. Letos v lednu odmítl Nejvyšší soud jeho dovolání.

Po dvaceti letech trestu mohou doživotně odsouzení požádat o propuštění, pokud nemají zpřísňující paragraf požadující umístění do věznice, tedy umístění se zvýšenou ostrahou. V praxi se to téměř neděje – žádný doživotně odsouzený vrah v Česku se zatím standardní cestou skrze žádost u soudu na svobodu nedostal. Bylo to po zásahu soudu nebo prezidenta.

Kdo dostal doživotí, a přesto šel na svobodu

Na svobodu se dosud dostali jen tři lidé odpykávající si doživotí.

  • Jiří Kajínek – dostal tento trest za dvojnásobnou vraždu, v květnu 2017 mu udělil milost prezident Miloš Zeman. Kajínek byl propuštěn po 23 letech ve vězení.
  • Robert Tempel – dostal doživotí za dvojnásobnou vraždu v roce 2001. Obžaloby z vraždy byl zproštěn pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu. Propuštěn byl v říjnu 2021 po dvaceti letech ve věznicích, po státu žádá 86 milionů korun.
  • František Müller – odsouzen na doživotí v Německu za účast na pokusu o loupežnou vraždu klenotníka v roce 1995. Mezi českými odsouzenci na doživotí byl výjimkou – on sám nikoho nezabil, klenotník útok s vážnými následky přežil. V srpnu 2018 byl podmínečně propuštěn po odpykání 20 let.

Stát mi po propuštění nepomohl, řekl u soudu Tempel. Žádá 86milionové odškodnění

Ukončili doživotí vlastní rukou

Několik doživotně odsouzených spáchalo za mřížemi sebevraždu. Například v září 2010 takzvaný lesní vrah Viktor Kalivoda, který si odpykával doživotí za vraždu tří lidí v roce 2005.

V srpnu 2016 zemřel vlastní rukou ve věznici ve Valdicích na Jičínsku Lumír Moric, který byl na doživotí odsouzen za podíl na loupežné vraždě manželského páru z Bohumína na Karvinsku.

V lednu 2018 ve stejné věznici spáchal sebevraždu Američan Kevin Dahlgren, odsouzený na doživotí za čtyřnásobnou vraždu. Dahlgren zabil v květnu 2013 v brněnské městské části Ivanovice své vzdálené příbuzné.

Den, kdy vyhasly čtyři životy. Pokus o rekonstrukci kauzy Dahlgren

Slavné případy s doživotním trestem

Vynesením doživotních trestů skončila řada nejznámějších českých kriminálních případů po roce 1989.

  • Orlické vraždy – doživotí dostal jejich hlavní vykonavatel Ludvík Černý. Těl tří z pěti obětí se tehdy pachatelé pokusili zbavit v Orlické přehradě. Černý, který se nechal přejmenovat na Zámečníka, opakovaně marně žádal o podmínečné propuštění.
  • Heparinový vrahPetr Zelenka dostal doživotí v roce 2008 za sedm vražd a deset pokusů o vraždu podáním léku heparin. Z vězení může vyjít nejdříve v roce 2038. Teprve po deseti letech totiž může požádat o přesunutí z věznice se zvýšenou ostrahou do mírnějšího vězení. V případě doživotního trestu je možné požádat o podmínečné propuštění po dvaceti letech, ale nezapočítává se do nich pobyt v nejpřísnějším typu vězení.

Heparinový vrah pěstuje zeleninu a luští. Hodně zhubl, říká jeho zpovědník
  • Manželé Stodolovi – Jaroslav a Dana Stodolovi zavraždili v letech 2001 a 2002 osm seniorů. Během výkonu trestu spolu komunikovali výhradně písemně, ačkoliv se mohli stýkat. V roce 2006 byli v nepřítomnosti po vzájemné dohodě rozvedeni.
  • Kolínský gang – Pětinásobný vrah a hlavní vykonavatel Kolínského gangu Oto Biederman je ve vězení od roku 1996. O propuštění na svobodu žádal opakovaně kvůli svému zdravotnímu stavu. Podle posudků se však nenapravil.

Ženy odsouzené na doživotí

Dana Stodolová je jednou ze tří žen, které byly v Česku odsouzeny na doživotí, rozsudek si vyslechla v roce 2004. Krátce po ní poslal pražský městský soud na doživotí do vězení Jaroslavu Fabiánovou, a to za vraždu dvou mužů spáchanou v roce 2003.

V květnu 2012 pak soud uložil doživotí ženě, která v září 2011 zavraždila v Širokém Dole na Svitavsku své čtyři děti.

Obžalovaná matka poprvé ukázala emoce, viděla snímky zavražděných dětí

Doživotní trest si v minulosti v českých věznicích odpykávala ještě Miroslava Kukacková, potrestaná v Německu za to, že nechala ze zištných důvodů zavraždit svého německého manžela. Zemřela v dubnu 2008 ve věku 80 let.

Doživotí pro viníky metanolové aféry

Z řady lidí odsouzených k doživotním trestům za vraždy se poněkud vymykají rozsudky nad Tomášem Křepelou a Rudolfem Fianem, které v květnu 2014 Krajský soud ve Zlíně poslal na doživotí do vězení za obecné ohrožení.

Křepela a Fian byli v roce 2012 hlavními míchači směsi kontaminované metanolem, která sloužila k výrobě pančovaného alkoholu. Pravomocný rozsudek zmiňuje nejméně 117 lidí otrávených směsí, kterou vyrobili, z nichž nejméně 38 zemřelo. Křepela i Fian se proti rozsudku postupně odvolávali až v Ústavnímu soudu, i ten ale jejich stížnosti nakonec odmítl.

Když vraždil metanol. Pančovaný alkohol zabil padesát lidí

Nejdéle vězněný Čech Vocásek-Navrátil

Nejdéle si doživotní trest odpykává Zdeněk Vocásek, dvojnásobný vrah, který jen těsně unikl trestu smrti. Nyní čtyřiašedesátiletý muž v roce 1987 ubil pro majetkový zisk invalidního důchodce a o tři měsíce později kvůli loupeži zavraždil dalšího starého muže. Později vyšlo najevo, že podobně napadl už v roce 1984 dalšího muže, jenž jeho útok kladivem přežil.

Všechny oběti se stejně jako on pohybovaly na okraji společnosti. Soud mu za to v roce 1988 uložil trest smrti, oběsit ho měli v prosinci 1989. Po pádu komunistického režimu ale byl absolutní trest zrušen a Vocáskovi místo něj vyměřili doživotí.

Má IQ 77, po brutálních vraždách se z něj stal věřící. Kdo je vrah Vocásek

Vocásek, který si změnil jméno na Navrátil, je ve vězení již skoro 39 let. Za mřížemi se stal údajně hluboce věřícím člověkem. Opakovaně žádal o podmínečné propuštění, soudy ho ale pustit na svobodu odmítly.

Loni v září Okresní soud v Mostě vyhověl jeho návrhu na podmíněné propuštění se zkušební dobou sedmi let. Krajský soud ale rozhodnutí v loni v prosinci v neveřejném zasedání na návrh státní zástupkyně zrušil. Podle ní nebyly splněny dvě ze tří podmínek, odsouzený podle ní má stále vlastnosti, které zvyšují pravděpodobnost páchání trestné činnosti, nelze ani odhlédnout od toho, s jakou brutalitou zabíjel.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Doživotí v Česku: vraždy, metanol a překvapivé propuštění na svobodu

Vězeň Jiří Kajínek je po 23 letech opět na svobodě. Z rýnovického vězení vyšel...

Doživotí je nejpřísnější trest, který je možné v České republice zločinci uložit. Trest smrti byl zrušen záhy po sametové revoluci v květnu 1990 reformou trestního práva. V Česku nyní pyká na...

9. dubna 2026

Staré cedule z metra za tisíce? Lidé se cenám diví, i tak se po nich zaprášilo

Pražský dopravní podnik prodává vyřazení cedule z metra.

Když pražský dopravní podnik (DPP) v únoru nabídl k prodeji informační cedule z metra, jen se po nich zaprášilo. Jednalo se o originální kusy infografiky, kterou DPP měnil za novou, a přestože ceny...

9. dubna 2026

Peníze z pokut chce stát. Bez zisku radary vypneme, i když fungují, hrozí obce

Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o kolaudaci úsekového měření na konci...

Větší bezpečnost, méně hluku a více klidu. Tak mnoho starostů hodnotí situaci už pár měsíců po umístění radarů na měření rychlosti. Zatímco se často ozývají hlasy o šikaně řidičů a triku, jak naplnit...

9. dubna 2026  5:18

Spí v autech, nejedí maso. Krize kvůli válce nutí Filipínce utahovat opasky víc a víc

Premium
Autem, nebo pěšky? Filipínci nyní platí v přepočtu téměř 61 korun za naftu a...

Od našeho spolupracovníka na Filipínách Jako první země na světě vyhlásila kvůli válce v Perském zálivu stav energetické nouze. Ceny nafty tu vyskočily na víc než trojnásobek. Jak se teď žije na Filipínách? Miliony občanů hledají způsoby,...

9. dubna 2026

Pick-up už Macinku nevozí. Kde skončila auta Motoristů od stíhaného podnikatele

Premium
Petr Macinka po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)

Obrovský americký pick-up, v němž jel Petr Macinka poprvé na Hrad, a dalších čtrnáct aut. Tato vozidla si Motoristé pronajali od Pavla Buráně, kterého stíhala policie kvůli vyvádění peněz z hazardu....

9. dubna 2026

Kde je logika, kde je rozum? Potravináři tepou euronařízení o obalech

Premium
ilustrační snímek

Od srpna začne účinkovat evropské nařízení ohledně obalového materiálu, tzv. PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Ačkoliv přináší řadu dobrých myšlenek, například na zmenšování volného...

9. dubna 2026

Růst cen ropy už prodražil plasty, izolace i asfalt. První stavby mají problémy

Vznikající most je jedinou spojnicí na hlavním tahu I/55 z Břeclavi do Rakouska...

Nejen asfalt. Drahá ropa prodražuje třeba i ocelové armatury do betonu nebo výrobky z plastu. Vyšší ceny materiálů začínají prodražovat výstavbu a napínat vysoutěžené ceny, za které staví dálnice a...

9. dubna 2026

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení...

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...

8. dubna 2026  20:32,  aktualizováno  21:52

Hormuz otevřen, zavřen, otevřen. Napětí trvá, Izrael dál útočí na Libanon

Sledujeme online
Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)

V současnosti není jasné, jestli je Hormuzský průliv otevřen nebo uzavřen. Podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové Írán ujistil Bílý dům, že dopravu přes průliv povoluje. Leavittová to uvedla...

8. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  21:45

„Upřímně a otevřeně“ o rozpadu NATO. Rutteho čeká nelehká debata s Trumpem

Nizozemský premiér Mark Rutte s někdejším americkým prezidentem Donaldem...

Generální tajemník NATO Mark Rutte se ve středu vydal na další napínavou cestu do Bílého domu s nadějí, že se mu znovu podaří zabránit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v rozpadu NATO, napsal...

8. dubna 2026  21:40

Milion dolarů v kabele, slovenský hitman. Na Orbána vybublala špína devadesátek

Premium
Nadějný mladý muž a dva zločinci: Viktor Orbán (uprostřed), Józef Roháč...

Čtyři dny před maďarskými volbami se objevilo nové svědectví, které spojuje Viktora Orbána se světem organizovaného zločinu. Bývalý pěšák ruskojazyčné mafie pro portál Insider promluvil o jeho...

8. dubna 2026

Na summit NATO pojedu, píše prezident Babišovi. Umanutost, reaguje Macinka

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Prezident Petr Pavel se hodlá v souladu se svým ústavním postavením zúčastnit červencového summitu NATO v Ankaře. Napsal to v dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO), dokument zveřejnil na svých...

8. dubna 2026  16:14,  aktualizováno  19:04

