Doživotní vězení je nejpřísnější trest, který český právní řád zná, soudy jej v naprosté většině případů ukládají za zvláště surové vraždy. V současnosti si tento trest odpykává podle statistik Vězeňské služby ke konci února 47 lidí, mezi nimi tři ženy.
Jeden odsouzený má plánovaný nástup k odpykání doživotního trestu v říjnu 2030. Do té doby si bude odpykávat tresty za jiné činy, za něž byl odsouzen.
Nejnověji dostal pravomocně doživotí loni v únoru vrah z pražského Žižkova Alexandr Klempar, který v roce 2023 ubodal bývalou partnerku v přítomnosti jejích dvou dětí a další ženu vážně zranil. Letos v lednu odmítl Nejvyšší soud jeho dovolání.
Po dvaceti letech trestu mohou doživotně odsouzení požádat o propuštění, pokud nemají zpřísňující paragraf požadující umístění do věznice, tedy umístění se zvýšenou ostrahou. V praxi se to téměř neděje – žádný doživotně odsouzený vrah v Česku se zatím standardní cestou skrze žádost u soudu na svobodu nedostal. Bylo to po zásahu soudu nebo prezidenta.
Kdo dostal doživotí, a přesto šel na svobodu
Na svobodu se dosud dostali jen tři lidé odpykávající si doživotí.
- Jiří Kajínek – dostal tento trest za dvojnásobnou vraždu, v květnu 2017 mu udělil milost prezident Miloš Zeman. Kajínek byl propuštěn po 23 letech ve vězení.
- Robert Tempel – dostal doživotí za dvojnásobnou vraždu v roce 2001. Obžaloby z vraždy byl zproštěn pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu. Propuštěn byl v říjnu 2021 po dvaceti letech ve věznicích, po státu žádá 86 milionů korun.
- František Müller – odsouzen na doživotí v Německu za účast na pokusu o loupežnou vraždu klenotníka v roce 1995. Mezi českými odsouzenci na doživotí byl výjimkou – on sám nikoho nezabil, klenotník útok s vážnými následky přežil. V srpnu 2018 byl podmínečně propuštěn po odpykání 20 let.
Ukončili doživotí vlastní rukou
Několik doživotně odsouzených spáchalo za mřížemi sebevraždu. Například v září 2010 takzvaný lesní vrah Viktor Kalivoda, který si odpykával doživotí za vraždu tří lidí v roce 2005.
V srpnu 2016 zemřel vlastní rukou ve věznici ve Valdicích na Jičínsku Lumír Moric, který byl na doživotí odsouzen za podíl na loupežné vraždě manželského páru z Bohumína na Karvinsku.
V lednu 2018 ve stejné věznici spáchal sebevraždu Američan Kevin Dahlgren, odsouzený na doživotí za čtyřnásobnou vraždu. Dahlgren zabil v květnu 2013 v brněnské městské části Ivanovice své vzdálené příbuzné.
Slavné případy s doživotním trestem
Vynesením doživotních trestů skončila řada nejznámějších českých kriminálních případů po roce 1989.
- Orlické vraždy – doživotí dostal jejich hlavní vykonavatel Ludvík Černý. Těl tří z pěti obětí se tehdy pachatelé pokusili zbavit v Orlické přehradě. Černý, který se nechal přejmenovat na Zámečníka, opakovaně marně žádal o podmínečné propuštění.
- Heparinový vrah – Petr Zelenka dostal doživotí v roce 2008 za sedm vražd a deset pokusů o vraždu podáním léku heparin. Z vězení může vyjít nejdříve v roce 2038. Teprve po deseti letech totiž může požádat o přesunutí z věznice se zvýšenou ostrahou do mírnějšího vězení. V případě doživotního trestu je možné požádat o podmínečné propuštění po dvaceti letech, ale nezapočítává se do nich pobyt v nejpřísnějším typu vězení.
- Manželé Stodolovi – Jaroslav a Dana Stodolovi zavraždili v letech 2001 a 2002 osm seniorů. Během výkonu trestu spolu komunikovali výhradně písemně, ačkoliv se mohli stýkat. V roce 2006 byli v nepřítomnosti po vzájemné dohodě rozvedeni.
- Kolínský gang – Pětinásobný vrah a hlavní vykonavatel Kolínského gangu Oto Biederman je ve vězení od roku 1996. O propuštění na svobodu žádal opakovaně kvůli svému zdravotnímu stavu. Podle posudků se však nenapravil.
Ženy odsouzené na doživotí
Dana Stodolová je jednou ze tří žen, které byly v Česku odsouzeny na doživotí, rozsudek si vyslechla v roce 2004. Krátce po ní poslal pražský městský soud na doživotí do vězení Jaroslavu Fabiánovou, a to za vraždu dvou mužů spáchanou v roce 2003.
V květnu 2012 pak soud uložil doživotí ženě, která v září 2011 zavraždila v Širokém Dole na Svitavsku své čtyři děti.
Doživotní trest si v minulosti v českých věznicích odpykávala ještě Miroslava Kukacková, potrestaná v Německu za to, že nechala ze zištných důvodů zavraždit svého německého manžela. Zemřela v dubnu 2008 ve věku 80 let.
Doživotí pro viníky metanolové aféry
Z řady lidí odsouzených k doživotním trestům za vraždy se poněkud vymykají rozsudky nad Tomášem Křepelou a Rudolfem Fianem, které v květnu 2014 Krajský soud ve Zlíně poslal na doživotí do vězení za obecné ohrožení.
Křepela a Fian byli v roce 2012 hlavními míchači směsi kontaminované metanolem, která sloužila k výrobě pančovaného alkoholu. Pravomocný rozsudek zmiňuje nejméně 117 lidí otrávených směsí, kterou vyrobili, z nichž nejméně 38 zemřelo. Křepela i Fian se proti rozsudku postupně odvolávali až v Ústavnímu soudu, i ten ale jejich stížnosti nakonec odmítl.
Nejdéle vězněný Čech Vocásek-Navrátil
Nejdéle si doživotní trest odpykává Zdeněk Vocásek, dvojnásobný vrah, který jen těsně unikl trestu smrti. Nyní čtyřiašedesátiletý muž v roce 1987 ubil pro majetkový zisk invalidního důchodce a o tři měsíce později kvůli loupeži zavraždil dalšího starého muže. Později vyšlo najevo, že podobně napadl už v roce 1984 dalšího muže, jenž jeho útok kladivem přežil.
Všechny oběti se stejně jako on pohybovaly na okraji společnosti. Soud mu za to v roce 1988 uložil trest smrti, oběsit ho měli v prosinci 1989. Po pádu komunistického režimu ale byl absolutní trest zrušen a Vocáskovi místo něj vyměřili doživotí.
Vocásek, který si změnil jméno na Navrátil, je ve vězení již skoro 39 let. Za mřížemi se stal údajně hluboce věřícím člověkem. Opakovaně žádal o podmínečné propuštění, soudy ho ale pustit na svobodu odmítly.
Loni v září Okresní soud v Mostě vyhověl jeho návrhu na podmíněné propuštění se zkušební dobou sedmi let. Krajský soud ale rozhodnutí v loni v prosinci v neveřejném zasedání na návrh státní zástupkyně zrušil. Podle ní nebyly splněny dvě ze tří podmínek, odsouzený podle ní má stále vlastnosti, které zvyšují pravděpodobnost páchání trestné činnosti, nelze ani odhlédnout od toho, s jakou brutalitou zabíjel.