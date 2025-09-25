Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá, po něm přijde muž z DPP

Autor:
  7:00aktualizováno  26. září 9:06
Také v pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Po čtvrteční několikahodinové obhajobě Petra Hlubučka, jednoho z hlavních obžalovaných v celé kauze, je na řadě opět on. Státní zástupce Adam Borgula totiž ještě nepoložil všechny otázky ohledně nasbíraných důkazů o Hlubučkově údajné trestné činnosti. Ve čtvrtek Hlubuček například popisoval, jak se seznámil s hlavou skupiny Michalem Redlem.
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (25. září 2025)

Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (25. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (25. září 2025)
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (25. září 2025)
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (25. září 2025)
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (25. září 2025)
8 fotografií

„S Michalem Redlem mě seznámily špičky hnutí STAN,“ uvedl u soudu ve čtvrtek Hlubuček. Při dotazu na konkrétní jména ale řekl, že si nevzpomíná. Právě Redl je podle obžaloby hlavou celé organizované zločinecké skupiny, která měla ovlivňovat veřejné zakázky na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP). A to skrze vliv Hlubučka, který byl na pražském magistrátu náměstkem za hnutí STAN.

Moje vina je spíš morální, s Redlem mě seznámily špičky STAN, vypověděl Hlubuček

Hlubuček i Redl svou vinu dlouhodobě odmítají. Ve čtvrtek Hlubuček před soudem uvedl, že jeho vina je „spíše morálního charakteru,“ protože si dostatečně neprověřoval lidi ve svém okolí. Například podnikatele Pavla Dovhomilju, který už v dubnu odešel od soudu s pokutou. Původně mu přitom hrozilo několik let za mřížemi, ale s policií spolupracoval a uzavřel dohodu o vině a trestu.

Tu se se soudcem snaží uzavřít i další obžalovaný Pavel Kos. Svou vinu přiznal už v pondělí, tedy první den hlavního líčení. V úterý pak sáhodlouze vypovídal o porcování peněz mezi členy skupiny či o tom, že Hlubuček měl údajně ve skupině velké slovo. To se mělo projevit mimo jiné tím, že nechal opakovat výběrové řízení na jednu z pozic v DPP, když ji napoprvé nezískal skupině loajální člověk.

Moc jsem věřil lidem, říká Hlubuček a vinu odmítá. Odposlechy však hovoří jinak

Hlubuček ale ve čtvrtek svou vinu zapíral. „Nikdy jsem se vědomě neúčastnil žádné trestné činnosti. Nikdy jsme si nerozdělovali žádné úkoly s lidmi, kteří jsou uvedeni v obžalobě,“ řekl rázně před soudem.

„V žádném případě jsem nedělal byznys a nezosnoval jsem žádný plán,“ zdůraznil také. Popřel pak, že by někdy byl u rozdělování peněz. Naopak Hlubuček později uvedl, že byl „využit“ pro byznys ostatních. Několikrát také zopakoval, že se nikdy neúčastnil ničeho nekalého.

U soudy byly také přehrávány nahrávky z bytu Michala Redla v Dlážděné ulici, kde mělo docházet k rozdělování úplatků mezi členy skupiny. Ne všechno se ale u čtvrtečního jednání stihlo. Proto zbytek Hlubučkovy výpovědi přijde na řadu v pátek.

Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl

Ve stejný den má vypovídat také Martin Vejsada. Ten je podle obžaloby jedním ze skupinou dosazených lidí do DPP. Hlubuček uvedl, že mu byl Vejsada doporučen, ale „není to žádný zločinec“. Obhájci Vejsady odmítají, že by výběrové řízení do DPP bylo napsáno jeho klientovi na míru. Označili znění obžaloby za selektivní. „Můj klient nastoupil před výběrovou komisi,“ obhajoval advokát Vejsadu. Podle jeho slov předložil dostatek dovedností a znalostí, aby ho komise doporučila.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá, po něm přijde muž z DPP

Také v pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Po čtvrteční několikahodinové obhajobě Petra Hlubučka, jednoho z hlavních obžalovaných v celé kauze, je na řadě opět on. Státní zástupce Adam...

25. září 2025,  aktualizováno  26.9 9:06

Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

Jako trojka na kandidátce koalice SPOLU poslanec KDU-ČSL Marek Výborný obdržel před čtyřmi roky ve volbách v Pardubickém kraji 13 351 preferenčních hlasů, suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Tehdy...

26. září 2025  8:58

Turecko obměňuje flotilu. Národní dopravce koupí dvě stovky letadel Boeing

Aerolinky Turkish Airlines plánují koupit až 225 letadel Boeing. Je to jedna z největších akvizic letadel uskutečněných společností, která si stanovila za cíl obnovit do roku 2035 celou flotilu.

26. září 2025  8:57

Chybí vám materiál na stavbu? Naberte si levně dlažbu na ulici, nabízejí obce

Sehnat stavební materiál s pořádnou slevou v případě, že je například na zahradě potřeba jen vydláždit chodník k záhonku, může být leckde oříšek. I proto se obce na jižní Moravě vytasily s nabídkou:...

26. září 2025  8:52

Ve sněmovně mi vadí arogance moci, už se to otočí, doufá Berkovcová z ANO

Trpělivě stoupá v hierarchii hnutí ANO i na českém politickém žebříčku. Ani oponenti ve sněmovně nemohou o Janě Berkovcové říct, že by byla politickou rychlokvaškou. Z opoziční zastupitelky zvolené...

26. září 2025  8:47

Babišův comeback může vést k posunu sil v Evropě a oživení V4, píší Financial Times

Návrat Andreje Babiše k moci by pro Česko znamenal posvěcení euroskeptické a antiimigrační politiky a také odporu vůči establishmentu po čtyřech letech umírněnější vlády středopravé koalice, napsal...

26. září 2025  8:46

Devadesátá léta byla výjimečná, institucím jsme důvěřovali mnohem víc, říká Buzková

Odolnost společnosti stojí a padá s důvěrou v instituce. A tu Češi podle nového průzkumu Solvo postrádají. Podle jejich Indexu odolnosti věří hlavně hasičům a záchranářům, zatímco vláda nebo Sněmovna...

26. září 2025  8:37

Prezident Trump podepsal příkaz o plánu na prodej TikToku za 14 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, podle něhož plán prodeje amerických operací sociální sítě TikTok americkým a světovým investorům splní bezpečnostní požadavky...

26. září 2025  8:26

VIP vězení, cela po Šakalovi? Francouzi spekulují, kam zavřou Sarkozyho

Pařížský soud shledal bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování kampaně penězi z Libye. Nyní ale vyvstává otázka, ve...

26. září 2025  7:57

V Rusku zajistili 2700 údajně pašovaných dronů z Číny. Chtějí je nasadit proti Kyjevu

Ruští celníci na hranici s Čínou na Dálném východě zajistili skoro 2700 dronů. Pokud soud nařídí jejich konfiskaci, plánují je poslat vojákům, kteří bojují za Rusko proti Ukrajině.

26. září 2025  7:19

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Trumpova nová várka vysokých cel. Nyní na léky, nábytek a nákladní automobily

Americký prezident Donald Trump oznámil novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně 100procentního cla na léky, 50procentního cla na kuchyňský nábytek a...

26. září 2025  7:06

Chceme jednobarevnou vládu. Pro lidi je to šance na stabilitu, říká lídryně ANO

Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny a jednička kandidátky ANO v Ústeckém kraji, chce po sněmovních volbách vidět jednobarevnou vládu, aby její hnutí mohlo řídit republiku bez koaličních...

26. září 2025  6:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.