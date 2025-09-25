„S Michalem Redlem mě seznámily špičky hnutí STAN,“ uvedl u soudu ve čtvrtek Hlubuček. Při dotazu na konkrétní jména ale řekl, že si nevzpomíná. Právě Redl je podle obžaloby hlavou celé organizované zločinecké skupiny, která měla ovlivňovat veřejné zakázky na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP). A to skrze vliv Hlubučka, který byl na pražském magistrátu náměstkem za hnutí STAN.
Moje vina je spíš morální, s Redlem mě seznámily špičky STAN, vypověděl Hlubuček
Hlubuček i Redl svou vinu dlouhodobě odmítají. Ve čtvrtek Hlubuček před soudem uvedl, že jeho vina je „spíše morálního charakteru,“ protože si dostatečně neprověřoval lidi ve svém okolí. Například podnikatele Pavla Dovhomilju, který už v dubnu odešel od soudu s pokutou. Původně mu přitom hrozilo několik let za mřížemi, ale s policií spolupracoval a uzavřel dohodu o vině a trestu.
Tu se se soudcem snaží uzavřít i další obžalovaný Pavel Kos. Svou vinu přiznal už v pondělí, tedy první den hlavního líčení. V úterý pak sáhodlouze vypovídal o porcování peněz mezi členy skupiny či o tom, že Hlubuček měl údajně ve skupině velké slovo. To se mělo projevit mimo jiné tím, že nechal opakovat výběrové řízení na jednu z pozic v DPP, když ji napoprvé nezískal skupině loajální člověk.
Moc jsem věřil lidem, říká Hlubuček a vinu odmítá. Odposlechy však hovoří jinak
Hlubuček ale ve čtvrtek svou vinu zapíral. „Nikdy jsem se vědomě neúčastnil žádné trestné činnosti. Nikdy jsme si nerozdělovali žádné úkoly s lidmi, kteří jsou uvedeni v obžalobě,“ řekl rázně před soudem.
„V žádném případě jsem nedělal byznys a nezosnoval jsem žádný plán,“ zdůraznil také. Popřel pak, že by někdy byl u rozdělování peněz. Naopak Hlubuček později uvedl, že byl „využit“ pro byznys ostatních. Několikrát také zopakoval, že se nikdy neúčastnil ničeho nekalého.
U soudy byly také přehrávány nahrávky z bytu Michala Redla v Dlážděné ulici, kde mělo docházet k rozdělování úplatků mezi členy skupiny. Ne všechno se ale u čtvrtečního jednání stihlo. Proto zbytek Hlubučkovy výpovědi přijde na řadu v pátek.
Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl
Ve stejný den má vypovídat také Martin Vejsada. Ten je podle obžaloby jedním ze skupinou dosazených lidí do DPP. Hlubuček uvedl, že mu byl Vejsada doporučen, ale „není to žádný zločinec“. Obhájci Vejsady odmítají, že by výběrové řízení do DPP bylo napsáno jeho klientovi na míru. Označili znění obžaloby za selektivní. „Můj klient nastoupil před výběrovou komisi,“ obhajoval advokát Vejsadu. Podle jeho slov předložil dostatek dovedností a znalostí, aby ho komise doporučila.