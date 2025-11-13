V kauze Dozimetr vystoupí další svědek. Šurovský měl dosazovat lidi do vedení DPP

  7:00
V korupční kauze Dozimetr vystoupí ve čtvrtek další svědek. Jan Šurovský působil jako technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a z této pozice měl pomáhat tehdejšímu náměstkovi na pražském magistrátu Petru Hlubučkovi (dříve STAN) dosazovat loajální lidi, kteří měli snáze ovlivňovat veřejné zakázky.
Jan Šurovský (DPP)

Jan Šurovský (DPP) | foto: Petr Hejna (DPP)

Praha a Dopravní podnik Praha představily speciální tramvaj u příležitosti 30....
Pokračuje líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (13. října 2025)
Pokračuje líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (13. října 2025)
Pokračuje líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (13. října 2025)


Konkrétně se mělo jednat o dosazení Martina Vejsady, který je nyní v kauze obžalovaný, na pozici vedoucího odboru technické správy objektů. Výběrové řízení na tuto pozici nejprve vyhrál jiný kandidát. V tu chvíli měl na pokyn vedení údajné organizované zločinecké skupiny zasáhnout Hlubuček a požadovat po Šurovském vypsání nového výběrového řízení.

Kauza Dozimetr se rozrůstá. Padlo 17 nových obvinění

„Dne 7. 12. 2020 Petr Hlubuček po předchozí dohodě s Michalem Redlem telefonicky požádal Jana Šurovského, aby se osobně sešel s Martinem Vejsadou, zhodnotil jej a vysvětlil mu, co tato práce obnáší, s tím, že do výběrového řízení se může přihlásit každý, ale nesmí se to ponechat náhodě, což Jan Šurovský přislíbil,“ stojí v policejním spisu. Opakované výběrové řízení už vyhrál Vejsada.

12. listopadu 2025  15:09,  aktualizováno  13. 11. 7:11

13. listopadu 2025

