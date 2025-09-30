Sedmý den Dozimetru. Pokračuje výpověď Kučery z DPP napojeného na Redla

„Já jsem neřešil veřejné zakázky ani jsem nebyl členem nějaké hodnotící komise,“ hájil se Kučera před soudem v pondělí. „Nikdy jsem nemohl ovlivnit, jak se hodnotili jednotliví dodavatelé,“ dodal. Státní zástupce Adam Borgula přitom v obžalobě tvrdí, že Kučera pomáhal Michalu Redlovi a exnáměstkovi ze STAN Petru Hlubučkovi vyměňovat lidi na vysokých pozicích v DPP.
Kučera ale nepopřel schůzky s Michalem Redlem, ani to, že některé mohly být přímo u něj v bytě. Témata se na nich podle Kučery vztahovala na „společenská popovídání typu fotbal a hospoda,“ vypověděl.
Dozimetr, den šestý. Kučera z DPP odmítl vinu, přiznal schůzky s Redlem
Kučera uvedl, že podobně jako s Michalem Redlem se mimo pracoviště scházel například s bývalým šéfem DPP Petrem Witowskim. Řešili přitom otázky spojené s dopravním podnikem. Kučera ale před soudem nebyl schopný spolehlivě odpovědět na otázku soudce Jakuba Kriebla, jaký byl důvod neřešit věci v práci.
Soudce Kriebel uvedl, že „nechápe, proč setkání neprobíhala na pracovišti“. Stejně tak se soudce ptal, jak je možné, že se Kučera nezajímal o to, proč se Michal Redl pídí po poměrech zakázek v DPP, když podle Kučery neměl k dopravnímu podniku žádný vztah, jak uvedl v pondělí před soudem.
Kolem Redla fungovala organizovaná zločinecká skupina, míní žalobce
Dalibor Kučera je podle obžaloby jedním z těch, kteří s Redlem a Hlubučkem v jednom z Redlových bytů v Revoluční ulici domlouvali postup v projektu Nové Holešovice. V tom údajně hrál roli i známý kontroverzní podnikatel Tomáš Pitr.
Obálka pro soudce i závažná slova o STAN. Co důležitého padlo u soudu s Dozimetrem
„Matej Augustín, Luděk Šteffel, Martin Vejsada a Dalibor Kučera vykonávali své funkce nikoli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s povinnostmi, jež jim byly uloženy zákonem a vnitřními předpisy DPP (...), nýbrž ve prospěch organizované zločinecké skupiny, do níž se vědomě začlenili, tedy podle pokynů Michala Redla,“ konstatuje žalobce Adam Borgula, který navrhuje pro Kučeru trest odnětí svobody ve výši dvou až deseti let.