Portlík byl ohledně kauzy Dozimetr u výslechu na policii už v roce 2022. Podle svých slov na nesrovnalosti u zadávání zakázek sám upozorňoval. „Byl jsem jeden z prvních, kdo v roce 2019 upozorňoval na tento podezřelý projekt. K politické odpovědnosti jsem opakovaně vyzýval jak primátora Zdeňka Hřiba, tak náměstka Adama Scheinherra. Bezvýsledně. Neudělali nic pro to, aby vyvádění peněz z městské firmy zastavili,“ tvrdil tehdy Portlík jako starosta městské části Praha 9.
Policii v roce 2022 vysvětloval hlavně podezřelé okolnosti u zadávání zakázky na projekt Nové Holešovice, tedy celkovou revitalizaci holešovického nádraží a přilehlého okolí. O projekt se podle různých svědectví zajímal i podnikatel vzbuzující kontroverze Tomáš Pitr. Proti Portlíkovu nepřímému obvinění se tehdy ohradil Scheinherr.
„Získal jsem z toho projektu mnohem víc pro město a nechal jsem na něj zpracovat dva nezávislé posudky – ekonomický a právní, které předtím neexistovaly. Následně se nám podařilo pro město vyjednat několikanásobně výhodnější podmínky než v roce 2018, kdy pan Portlík nic nekritizoval,“ vyjádřil se tehdy pro server Seznam Zprávy.
Portlík se také podle svých slov potkal s hlavním obžalovaným v celé kauze, zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Prý se viděli na společenské akci ne déle než pět minut. Na společenských akcích se s Redlem setkávali i další svědci v celé kauze, například bývalý generální ředitel DPP Petr Witowski nebo poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).
Portlík se na začátku května stal oficiálním lídrem ODS do podzimních komunálních voleb a kandidátem na primátora hlavního města.