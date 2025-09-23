U soudu pokračuje Dozimetr. Vypovídat bude Redlův spolupracovník

Matyáš Müller
  7:00
Po prvním dni hlavního líčení kauzy Dozimetr se v úterý očekává výpověď Pavla Kosa. Spolupracovník hlavního obžalovaného Michala Redla se v pondělí k trestné činnosti přiznal a začal usilovat o dohodu o vině a trestu. Byl ale jediný, kdo vinu nepopřel. Michal Redl uznal, že nakládal s drogami, ostatní obžalovaní nepřiznali vůbec nic.
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (22. září 2025)

Ani Michal Redl v těch nejzávažnějších obviněních týkajících se korupce na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) neuznal svou vinu. Naopak, před soudem v pondělí pouze přečetl prohlášení, ve kterém vinu odmítá. Společně se svými obhájci vytkli státnímu zástupci Adamu Borgulovi, že „předložil pouze jedno až dvě procenta všech záznamů ze sledování,“ což jde podle nich proti evropskému právu. Jeden z Redlových obhájců Michal Mandzák ještě před začátkem líčení uvedl, že podají stížnost k Evropské unii, a to do 10. října.

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

Další významný obžalovaný Michal Hlubuček (dříve STAN) by měl před soudem vypovídat ve čtvrtek. V pondělí se kromě četby obžaloby řešil také postoj státního zástupce a obžalovaných k přepisům výslechů. Vzhledem k tomu, že obžalovaní se nespokojili s pouhým čtením přepisů, u soudu bude v budoucnu muset vypovídat například i Jiří Pospíšil (TOP09), Adam Scheinherr (Praha sobě) nebo senátorka Hana Kordová Marvanová.

Hlavním aktérem celé skupiny byl podle obžaloby vlivný podnikatel Michal Redl, který měl podle žalobce skrze svůj vliv na dřívějšího exnáměstka primátora Hlubučka dosazovat spřízněné lidi do vedoucích pozic v DPP. Ti pak měli ohýbat a ovlivňovat zakázky, ze kterých si celá skupina vybírala podíl.

Exkluzivně: jakou roli hrály špičky STAN a TOP 09 v korupční kauze Dozimetr

Jedním z takto dosazených lidí měl být například ekonomický náměstek DPP Matej Augustín. Jeho obžalobu ale státní zástupce nakonec stáhl. Nejspíš díky tomu, že s policií spolupracuje.

Nejvyšší tresty mohou dosáhnout až na 13 let a čtyři měsíce ve vězení. U trestných činů spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny se horní hranice sazby zvyšuje o třetinu. A přesně o takový případ jde u kauzy Dozimetr podle státního zástupce Adama Borguly.

„Dva a půl milionu, nádhera, ne?“ O čem si tajně povídali obžalovaní z Dozimetru

Obžalovaným klade za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami.

Už v minulosti s policií spolupracovali i další dva důležití aktéři celé aféry – Zakaría Nemrah a Pavel Dovhomilja. Nemrah si u soudu na konci dubna vyslechl trest pouze v podobě pokuty ve výši tří milionů korun. Dovhomilja dokonce musí zaplatit ještě o milion méně a navíc má status spolupracujícího obviněného.

