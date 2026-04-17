Skrze kryptované telefony Fremr podle svých slov komunikoval například právě s Redlem. „Někdy měl mobil aktivní i pan Rakušan,“ poodkryl Fremr s odkazem na současného předsedu hnutí STAN. Soudce Jakub Kriebel se pak podivoval nad tím, že Fremr komunikoval s Redlem skrze kryptovaný telefon, když Redlův vztah s hnutím STAN měl být čistě podporovatelský. „Byl to normální způsob komunikace se zástupci hnutí STAN,“ vysvětloval svědek v pondělí.
Fremr pak u soudu tvrdil, že se nepovažuje za technicky zručného člověka, a proto si nemyslí, že byl schopný přidat do šifrovaného telefonu kontakt. Nevzpomíná si ani na to, zda dokázal dát nějaké kontakty do svého současného, klasického telefonu iPhone. O den později u soudu svědčil současný poslanec Jiří Pospíšil. Ten naopak Fremra popsal jako běžného uživatele telefonu.
To nebyla jediná pasáž Fremrovy pondělní výpovědi, která úplně nekorespondovala s tím, co o den později před stejným soudem líčil Pospíšil. Velkou část Fremrova svědectví totiž zabral popis společné dovolené v Itálii, které se kromě Fremra a Pospíšila účastnil ještě Redl a tehdejší předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Zatímco Fremr popisoval dovolenou poměrně bohatě i s detaily toho, že Redl se během politických jednání této skupiny koupal v jezeře, Pospíšil si ani nevzpomněl, zda na místě setkání byla nějaká vodní plocha.
Fremr stejně jako Pospíšil nicméně odmítli, že by se stali svědky něčeho nelegálního, ať už v přípravě společné kandidátky TOP 09 a STAN před komunálními volbami v roce 2018 na pražský magistrát nebo co se týče rozdělování peněz z úplatků za veřejné zakázky v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP), což je jeden z hlavních bodů obžaloby.
Fremr u soudu odmítl i to, že by někdy v bytě Michala Redla požíval jiné návykové látky než alkohol. Policie přitom tvrdí, že na jednom ze záběrů skryté kamery Fremr šňupe a následně podává bílý prášek. Bývalý Pospíšilův spolupracovník se alespoň netajil tím, že s Redlem má přátelský vztah a pili spolu spoustu alkoholu.
„S panem Redlem byla zábava. Šli jsme na večeři, někdy to bylo i u něj v bytě. Někdy jsme šli i do klubu,“ vyjmenovával Fremr v pondělí. „Když jsme se s panem Redlem potkávali, tak jsme konzumovali poměrně velké množství alkoholu,“ dodal Fremr.