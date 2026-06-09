U soudu s Dozimetrem bude vypovídat kandidát na primátora Scheinherr

Právě do vysokých pozic v DPP podle obžaloby dosazovala údajná skupina kolem zlínského podnikatele a lobbisty Michala Redla loajální lidi, kteří ovlivňovali veřejné zakázky.
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U soudu pokračoval Dozimetr. Nejvíce se angažoval Hlubuček, řekl předák odborů
Jméno Adama Scheinherra v soudní síni zaznívá opakovaně už od začátku hlavního líčení, které s pauzami probíhá od podzimu minulého roku. Scheinherr v inkriminovaném období, od roku 2018 do roku 2022, za hnutí Praha sobě zastával funkci náměstka pro dopravu na pražském magistrátu, primátorem byl tehdy Zdeněk Hřib (Piráti). Působil také jako předseda dozorčí rady dopravního podniku. Po začátku policejního vyšetřování údajné korupce v DPP na předsedu dozorčí rady rezignoval.
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Praha sobě, lidovci a Zelení jdou do voleb v Praze společně. Lídrem je Scheinherr
Scheinherr v blížících se komunálních volbách má na podzim ambici stát se primátorem hlavního města za hnutí Praha sobě, které jde do voleb s lidovci a Zelenými. Před soudem stojí jako svědek.