Marvanová bude vypovídat v Dozimetru. Na zakázky jsem upozorňovala, tvrdí

„Neměla jsem žádnou podporu, byla jsem bezmocná,“ říkala v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2022, tedy v době, kdy se kauzou známou jako Dozimetr začala zabývat policie.
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„Více než tři roky jsem poukazovala na spoustu podezřelých transakcí, zakázek, majetkových převodů v rámci dopravního podniku. Bohužel jsem pro řešení těchto věcí neměla vůbec žádnou podporu. Speciálně od pana Hlubučka, který byl členem dozorčí rady, takže jsem byla bezmocná,“ popisovala dále.
Právě Petr Hlubuček (dříve STAN) je jedním z hlavních obžalovaných v celé kauze. Státní zastupitelství ho viní z dosazování loajálních lidí skupině okolo zlínského lobbisty a podnikatele Michala Redla do vedoucích funkcí v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) tak, aby skrze ně bylo možné ovlivňovat veřejné zakázky.