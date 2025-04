Soud bude znovu rozhodovat o vině a trestu v kauze Dozimetr

U Pavla Dovhomilji soud požadoval vyšší trest než původně navrhovanou pokutu jeden milion korun, kterou spolu se zákazem působení ve statutárních orgánech navrhoval státní zástupce Adam Borgula. „Takový trest by neplnil svůj výchovný účel. Vysílalo by to signál, že se lze z trestné činnosti vykoupit,“ uvedl soudce při prvním slyšení s tím, že pokuta by měla být alespoň dvakrát vyšší.

Dovhomiljovi původně hrozilo až dvanáctileté vězení. Policie ho vinila z účasti na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.

U Zakaríi Nemraha byl důvod odročení pouze byrokratický. Podle soudce je největším problémem dřívější odsouzení Obvodním soudem pro Prahu 8 za lustraci vozidel. Tehdy dostal Nemrah podmínku. Vzhledem k tomu, že se dříve Nemrah osvědčil, nelze nyní navrhovat souhrnný trest. K takové situaci došlo kvůli délce celého procesu.

Oběma obviněným přilepšuje, že spolupracují s policií. Právě proto se jejich případy posuzují mimo hlavní část kauzy Dozimetr.