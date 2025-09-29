Dozimetr, den šestý. Radil Kučera z DPP Redlovi i Hlubučkovi?

Právě dosazování lidí loajálních skupině kolem Redla do vedoucích pozic DPP je jedním z hlavních bodů obžaloby. Skupina měla skrze svůj vliv na dopravním podniku vymáhat úplatky od firem ucházejících se o veřejné zakázky.
Dalibor Kučera je podle obžaloby jedním z těch, kteří s Redlem a Hlubučkem v jednom z Redlových bytů v Revoluční ulici domlouvali postup k projektu Nové Holešovice. V údajně hrál roli i známý kontroverzní český podnikatel Tomáš Pitr.
„Matej Augustín, Luděk Šteffel, Martin Vejsada a Dalibor Kučera vykonávali své funkce nikoli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s povinnostmi, jež jim byly uloženy zákonem a vnitřními předpisy DPP (...), nýbrž ve prospěch organizované zločinecké skupiny, do níž se vědomě začlenili, tedy podle pokynů Michala Redla,“ konstatuje žalobce Adam Borgula, který navrhuje pro Kučeru trest odnětí svobody ve výši dvou až deseti let.
Výše zmíněný Martin Vejsada, též bývalý zaměstnanec DPP, u soudu vypovídal v pátek odpoledne, tedy jako poslední před Kučerou. Ten před soudem přiznal některé návštěvy Redlova bytu. Nepopřel nicméně, že se několikrát viděl s některými členy údajné organizované skupiny, především prý s Pavlem Dovhomiljou, ale i s Pavlem Kosem a Redlem.
Nikdy ale prý nepřijímal od nikoho z nich žádné úkoly. Od jedné ze schůzek v Dlážděné ulici v bytě u Michala Redla prý již údajnou hlavu celé skupiny neviděl.