Dozimetr, den šestý. Radil Kučera z DPP Redlovi i Hlubučkovi?

Autor:
  7:00
Po víkendové pauze se opět rozbíhá hlavní líčení v kauze Dozimetr. Na řadu přijde výslech dalšího muže z Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Dalibor Kučera podle obžaloby radil údajné hlavě skupiny Michalu Redlovi i tehdejšímu náměstkovi na Magistrátu Petru Hlubučkovi. Především při výměnách zaměstnanců na DPP.
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Dalibor Kučera. (22. září 2025)

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Dalibor Kučera. (22. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Právě dosazování lidí loajálních skupině kolem Redla do vedoucích pozic DPP je jedním z hlavních bodů obžaloby. Skupina měla skrze svůj vliv na dopravním podniku vymáhat úplatky od firem ucházejících se o veřejné zakázky.

Dalibor Kučera je podle obžaloby jedním z těch, kteří s Redlem a Hlubučkem v jednom z Redlových bytů v Revoluční ulici domlouvali postup k projektu Nové Holešovice. V údajně hrál roli i známý kontroverzní český podnikatel Tomáš Pitr.

„Matej Augustín, Luděk Šteffel, Martin Vejsada a Dalibor Kučera vykonávali své funkce nikoli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s povinnostmi, jež jim byly uloženy zákonem a vnitřními předpisy DPP (...), nýbrž ve prospěch organizované zločinecké skupiny, do níž se vědomě začlenili, tedy podle pokynů Michala Redla,“ konstatuje žalobce Adam Borgula, který navrhuje pro Kučeru trest odnětí svobody ve výši dvou až deseti let.

Další den Dozimetru: Hlubuček mluvil o dárku od Redla, poté vypovídal muž z DPP

Výše zmíněný Martin Vejsada, též bývalý zaměstnanec DPP, u soudu vypovídal v pátek odpoledne, tedy jako poslední před Kučerou. Ten před soudem přiznal některé návštěvy Redlova bytu. Nepopřel nicméně, že se několikrát viděl s některými členy údajné organizované skupiny, především prý s Pavlem Dovhomiljou, ale i s Pavlem Kosem a Redlem.

Nikdy ale prý nepřijímal od nikoho z nich žádné úkoly. Od jedné ze schůzek v Dlážděné ulici v bytě u Michala Redla prý již údajnou hlavu celé skupiny neviděl.

