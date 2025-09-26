Obálka pro soudce i závažná slova o STAN. Co důležitého padlo u soudu s Dozimetrem

Redlova obálka a přiznání jeho spolupracovníka
Pondělí, první den hlavního líčení v kauze Dozimetr, přineslo hned několik zajímavých momentů. Hlavní obžalovaný Michal Redl se rozhodl nevypovídat a pouze přečetl prohlášení, které již před začátkem líčení avizovali jeho obhájci. Jednalo se o stížnost. Státní zástupce Adam Borgula podle Redla a jeho právníků nedodal do obžaloby až 98 procent všech záznamů ze sledování organizované skupiny, což jde podle právníků Redla proti evropskému právu.
Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne
Redl také předal soudci Jakubu Krieblovi obálku, ve které měly být protokoly týkající se Mateje Augustína. Ten byl podle obžaloby jedním z dosazených do Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) tak, aby lépe ovlivňoval veřejné zakázky. Borgula se ale rozhodl žalobu na Augustína stáhnout. Začal totiž spolupracovat s policií.
Na začátku jednání se ke své vině přiznal Redlův spolupracovník Pavel Kos, který tím započal svou snahu o dohodě o vinu a trestu. Redl svou vinu naopak od začátku odmítá. V pondělí přiznal jen čtvrtý bod obžaloby – nakládání s drogami.