Obálka pro soudce i závažná slova o STAN. Co důležitého padlo u soudu s Dozimetrem

V pátek vstoupilo hlavní líčení v kauze Dozimetr do svého pátého dne. Od pondělí se v justičním areálu v Praze Na Míčánkách odehrály mnohahodinové výslechy. Od jednoho obžalovaného padlo přiznání viny a řeč byla také o luxusní kravatě nebo drahých dovolených. Přinášíme rekapitulaci jednotlivých dní.
Redlova obálka a přiznání jeho spolupracovníka

Obžalovaný Michal Redl. (22. září 2025)

Pondělí, první den hlavního líčení v kauze Dozimetr, přineslo hned několik zajímavých momentů. Hlavní obžalovaný Michal Redl se rozhodl nevypovídat a pouze přečetl prohlášení, které již před začátkem líčení avizovali jeho obhájci. Jednalo se o stížnost. Státní zástupce Adam Borgula podle Redla a jeho právníků nedodal do obžaloby až 98 procent všech záznamů ze sledování organizované skupiny, což jde podle právníků Redla proti evropskému právu.

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

Redl také předal soudci Jakubu Krieblovi obálku, ve které měly být protokoly týkající se Mateje Augustína. Ten byl podle obžaloby jedním z dosazených do Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) tak, aby lépe ovlivňoval veřejné zakázky. Borgula se ale rozhodl žalobu na Augustína stáhnout. Začal totiž spolupracovat s policií.

Na začátku jednání se ke své vině přiznal Redlův spolupracovník Pavel Kos, který tím započal svou snahu o dohodě o vinu a trestu. Redl svou vinu naopak od začátku odmítá. V pondělí přiznal jen čtvrtý bod obžaloby – nakládání s drogami.



