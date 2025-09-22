Svědek o úplatcích v Dozimetru: TOP 09 a STAN šly napůl, Redl bral podíl od STAN

Bývalý obchodní ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Matej Augustín měl být v kauze Dozimetr obžalovaný spolu s Michalem Redlem a dalšími. Obžaloba se mu však na poslední chvíli vyhnula, a to proto, že se rozhodl vypovídat. Jeho svědectví bylo natolik přínosné, že žalobce Adam Borgula tehdy žalobu stáhl.
Redakce Odkryto.cz měla možnost nahlédnout do obsahu tří Augustínových výpovědí. Podle serveru v nich mluvil o penězích z úplatků, které směřovaly do politiky, konkrétně k hnutí STAN a TOP 09.
Na otázku vyšetřovatelů, proč stál v čele skupiny zrovna Michal Redl, odpověděl Augustín: „Protože byl akcionářem STANu, stejně tak jako Pavel Kos. Oni komunikovali s vedoucími lidmi ve straně, zajišťovali peníze na kampaně. Ty strany potřebují peníze na tuto svou činnost, protože ty strany nevystačí s penězi, které mají od běžných dárců. Michal Redl nebo jeho otec byl vlastně u zrodu té strany,“ stojí v policejním protokolu.
Když se pak vyšetřovatelé Augustína ptali, proč byl někdejší náměstek pražského primátora Petr Hlubuček na výplatní listině skupiny, řekl: „Určitě proto, že byl členem STANu, pak proto, že mě prosadil do té funkce v DPP, a pak také kvůli tomu, že byl významným politikem v rámci Prahy. Vycházím z toho, že Redl byl akcionářem STANu a tak potřeboval, aby tam měl spokojené lidi. Myslím, že Redla s Hlubučkem seznámil Gazdík,“ popsal Augustín.
Augustín také kdysi působil jako šéfporadce kabinetu Roberta Fica. Později se stal důležitou součástí skupiny kolem Redla. Doprovázel jej na schůzky a používal kryptovaný telefon. Na jedné takové se v zimě roku 2020 mělo dohodnout rozdělení peněz z úplatků mezi stranami STAN a TOP 09.
„Dohoda byla, že 50 procent půjde pro TOP 09, 50 procent pro STAN, a z toho podílu pro STAN mělo jít asi 30 procent pro stranu a 20 procent mělo zůstat pro naši skupinu. Šlo o peníze z DPP, to, co vybral Redl přes Gučiho (přezdívka Pavla Dovhomilji, spolupracujícího obviněného v kauze – pozn. red.), ale i z dalších městských podniků, kde měla vliv TOP 09,“ uvedl Augustín s tím, že jeho podíl tak činil pět nebo šest procent. Celkem si takhle podle svých odhadů přišel na částku kolem 1,3 milionu korun.
Politické strany podle něj dostávaly peníze v hotovosti. Firmy měly úplatky předávat „Gučimu“ Dovhomiljovi a Redl s Kosem peníze rozdělovat. „Oni rozdělovali to, co jde do TOPky, do STANu, a mezi nás jako členy skupiny,“ sdělil Augustín.
Bývalý obchodní ředitel DPP však nevěděl, kdo ze zmíněných stran byl v tomto systému angažovaný.
TOP 09 i STAN odmítají, že by se k nim peníze z úplatků dostaly. Augustínovo svědectví však koresponduje s tím, co detektivům sdělil také Pavel Dovhomilja, který uvedl, že část peněz z úplatků putovala k politikům.
Ve svých výpovědích Augustín také poukázal na zakázky, které se v kauze Dozimetr zatím vůbec neřešily. Detektivům popsal své jednání s bývalým šéfem dopravního podniku Martinem Dvořákem. Právě Augustínovo svědectví vedlo k tomu, že Dvořáka obvinili z přijetí úplatku.