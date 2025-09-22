Svědek o úplatcích v Dozimetru: TOP 09 a STAN šly napůl, Redl bral podíl od STAN

  19:35
Klíčovým důkazem v korupční kauze Dozimetr je výpověď bývalého obchodního ředitele pražského dopravního podniku Mateje Augustína, do které měla možnost nahlédnout redakce serveru Odkryto.cz. V ní popsal způsob, jakým se dostávaly podíly z úplatků stranám, a také označil Michala Redla za hlavní postavu kauzy, a to přímo za „akcionáře“ hnutí STAN.
Bývalý obchodní ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Matej Augustín měl být v kauze Dozimetr obžalovaný spolu s Michalem Redlem a dalšími. Obžaloba se mu však na poslední chvíli vyhnula, a to proto, že se rozhodl vypovídat. Jeho svědectví bylo natolik přínosné, že žalobce Adam Borgula tehdy žalobu stáhl.

Redakce Odkryto.cz měla možnost nahlédnout do obsahu tří Augustínových výpovědí. Podle serveru v nich mluvil o penězích z úplatků, které směřovaly do politiky, konkrétně k hnutí STAN a TOP 09.

Na otázku vyšetřovatelů, proč stál v čele skupiny zrovna Michal Redl, odpověděl Augustín: „Protože byl akcionářem STANu, stejně tak jako Pavel Kos. Oni komunikovali s vedoucími lidmi ve straně, zajišťovali peníze na kampaně. Ty strany potřebují peníze na tuto svou činnost, protože ty strany nevystačí s penězi, které mají od běžných dárců. Michal Redl nebo jeho otec byl vlastně u zrodu té strany,“ stojí v policejním protokolu.

„Ovládli dopravní podnik.“ Obžaloba kauzy Dozimetr popisuje získávání vlivu ve firmě

Když se pak vyšetřovatelé Augustína ptali, proč byl někdejší náměstek pražského primátora Petr Hlubuček na výplatní listině skupiny, řekl: „Určitě proto, že byl členem STANu, pak proto, že mě prosadil do té funkce v DPP, a pak také kvůli tomu, že byl významným politikem v rámci Prahy. Vycházím z toho, že Redl byl akcionářem STANu a tak potřeboval, aby tam měl spokojené lidi. Myslím, že Redla s Hlubučkem seznámil Gazdík,“ popsal Augustín.

Augustín také kdysi působil jako šéfporadce kabinetu Roberta Fica. Později se stal důležitou součástí skupiny kolem Redla. Doprovázel jej na schůzky a používal kryptovaný telefon. Na jedné takové se v zimě roku 2020 mělo dohodnout rozdělení peněz z úplatků mezi stranami STAN a TOP 09.

„Dohoda byla, že 50 procent půjde pro TOP 09, 50 procent pro STAN, a z toho podílu pro STAN mělo jít asi 30 procent pro stranu a 20 procent mělo zůstat pro naši skupinu. Šlo o peníze z DPP, to, co vybral Redl přes Gučiho (přezdívka Pavla Dovhomilji, spolupracujícího obviněného v kauze – pozn. red.), ale i z dalších městských podniků, kde měla vliv TOP 09,“ uvedl Augustín s tím, že jeho podíl tak činil pět nebo šest procent. Celkem si takhle podle svých odhadů přišel na částku kolem 1,3 milionu korun.

Exkluzivně: jakou roli hrály špičky STAN a TOP 09 v korupční kauze Dozimetr

Politické strany podle něj dostávaly peníze v hotovosti. Firmy měly úplatky předávat „Gučimu“ Dovhomiljovi a Redl s Kosem peníze rozdělovat. „Oni rozdělovali to, co jde do TOPky, do STANu, a mezi nás jako členy skupiny,“ sdělil Augustín.

Bývalý obchodní ředitel DPP však nevěděl, kdo ze zmíněných stran byl v tomto systému angažovaný.

TOP 09 i STAN odmítají, že by se k nim peníze z úplatků dostaly. Augustínovo svědectví však koresponduje s tím, co detektivům sdělil také Pavel Dovhomilja, který uvedl, že část peněz z úplatků putovala k politikům.

Ve svých výpovědích Augustín také poukázal na zakázky, které se v kauze Dozimetr zatím vůbec neřešily. Detektivům popsal své jednání s bývalým šéfem dopravního podniku Martinem Dvořákem. Právě Augustínovo svědectví vedlo k tomu, že Dvořáka obvinili z přijetí úplatku.

Soudy

Svědek o úplatcích v Dozimetru: TOP 09 a STAN šly napůl, Redl bral podíl od STAN

