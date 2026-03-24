Pokračuje Dozimetr, vypovídat má bývalý personální ředitel dopravního podniku

Autor:
  7:00
V úterý bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Jako svědek je předvolán bývalý personální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Jiří Špička. Právě skrze něj údajně probíhaly některé výměny na vysokých pozicích v dopravním podniku, kam si údajná organizovaná skupina kolem Michala Redla dosazovala loajální lidi, přes které ovlivňovala veřejné zakázky.
Jedním z podezřelých je šéf lidských zdrojů pražského dopravního podniku Jiří Špička. (15. června 2022) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Špička byl po policejním zásahu na podzim roku 2024 ze své funkce odvolán. V přípravném řízení pak policii popisoval, jak probíhaly ve vedení DPP některé personální výměny. Například, jak se dostal na pozici ekonomického ředitele Matej Augustín, který je v kauze obžalovaný.

Dozimetr opět u soudu. O úplatcích nevím, vypověděl šéf CPI Group

Augustín byl pak důležitým článkem v údajné organizované skupině kolem podnikatele a lobbisty Michala Redla. Bývalý ekonomický ředitel totiž zařídil dosazení dalších lidí ze skupiny do DPP, například Luďka Šteffela nebo Martina Vejsadu. Spolu pak údajně ovlivňovali veřejné zakázky buďto pro firmy svých známých nebo za úplatu.

