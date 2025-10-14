Další den Dozimetru: pokračuje výpověď klíčového svědka

V úterý je na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji. Ten nyní před soudem působí jako svědek, protože se státním zástupcem Adamem Borgulou v dubu uzavřel dohodu o vině a trestu. V pondělí Dovhomilja vypovídal několik hodin. Přiznal, že si skrze skupinu chtěl zvětšit vliv na veřejné zakázky v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP).
K soudu v kauze Dozimetr dorazil i podnikatel Pavel Dovhomilja. (13. října 2025)

foto: Petr Topič, MAFRA

K soudu v kauze Dozimetr dorazil i podnikatel Pavel Dovhomilja. (13. října 2025)
K soudu v kauze Dozimetr dorazil i podnikatel Pavel Dovhomilja. (13. října 2025)
K soudu v kauze Dozimetr dorazil i podnikatel Pavel Dovhomilja. (13. října 2025)
K soudu v kauze Dozimetr dorazil i podnikatel Pavel Dovhomilja. (13. října 2025)
Popsal také, že schůzky, na kterých si členové skupiny kolem Michala Redla měli rozdělovat peníze, se odehrávaly mj. u něj doma. Když si všiml, že je sledován policií, měl zajišťovat kontroly prostor, kde se skupina scházela.

Svědek u soudu poté přiznal, že manipuloval s obálkami, kde byly peníze pro ostatní členy skupiny. „V takové situaci jsem byl několikrát,“ dodal. Podle obžaloby došlo minimálně jednou k situaci, kdy si mezi sebou členové skupiny rozdělili 2,5 milionu korun do pěti lidí.

Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu

Soudce Jakub Kriebel ale upozornil na rozpor oproti Dovhomiljově předešlé výpovědi, ve které uvedl částku tři miliony korun. V tom případě by tam ale přebýval šestý díl o 500 tisících korun. Ten měl být podle Dovhomilji přidělen Michalu Redlovi. Při této výpovědi Michal Redl kroutil hlavou na lavici obžalovaných.

Další pokus o dohodu

Možná zajímavější než svědectví Pavla Dovhomilji přinesl ale hned začátek pondělního jednání. Soudce Kriebel totiž oznámil, že další z obžalovaných, Luděk Šteffel, uzavřel se státním zástupcem Borgulou dohodu o vině a trestu. Soud o ní bude rozhodovat začátkem listopadu ve zvláštním řízení.

Padly první tresty v kauze Dozimetr. Dovhomilja zaplatí dva miliony, Nemrah tři

Jedná se tak již o čtvrtý případ, kdy se někdo z obžalovaných v kauze Dozimetr snaží uzavřít dohodu o vině a trestu. Prvním byl právě Pavel Dovhomilja, kterému se to spolu se Zakaríou Nemrahem povedlo už v dubnu. Nemrah by měl také vypovídat z pozice svědka, a to již v pátek. Dalším, kdo se bude snažit o dohodu je Pavel Kos, který přiznal vinu až během hlavního líčení.

