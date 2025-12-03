Dozimetr: Půlrok pod Augustínem byl šílený, říká bezdůvodně propuštěný šéf IT

  16:56
Výslechem svědka Lukáše Malicha, který vedl a nyní znovu vede v pražském Dopravním podniku úsek IT, pokračovalo ve středu hlavní líčení v kauze Dozimetr. Malich popsal, že byl v roce 2020 z funkce bez vysvětlení „odejit“. Údajná skupina kolem podnikatele Michala Redla si pak měla na jeho místo dosadit svého člověka.

Soudy

„Média se nám vrátila,“ reagoval předseda senátu Jakub Kriebel ve středu ráno před začátkem soudního jednání na přítomnost tří novinářů, kteří se přišli na průběh hlavního líčení podívat.

Kauza Dozimetr se řeší už třetí měsíc a zájem sdělovacích prostředků opadá. Někteří svědci, například členové tehdejší dozorčí rady vyslýchaní začátkem tohoto týdne, totiž nejsou pro média příliš zajímaví.

Kolem soudce Kriebela již nesedí čtyři přísedící (polovina z nich byli náhradníci), ale jen tři. Jan Chytil, který se měl nevhodně vyjadřovat o obžalovaném exnáměstkovi primátora Petru Hlubučkovi, byl minulý měsíc pro podjatost senátem vyloučen.

Pak sice ještě na své židli zůstal, neboť státní zástupce zvažoval možnost podat proti usnesení soudu stížnost. K tomu však zřejmě nedošlo, protože Chytilovo místo je nyní už prázdné.

Před zredukovaný trestní senát předstoupil ve středu jako svědek Lukáš Malich, který vedl v DPP v letech 2018 až 2020 jednotku informačních technologií (IT).

Jeho původním šéfem v pozici ekonomického ředitele DPP byl Petr Hlaváč, kterého Malich označil za profesionála. Ten však začátkem roku 2020 skončil a vystřídal ho Slovák Matej Augustín – podle obžaloby spolčený s gangem kolem podnikatele Redla a tehdejšího vysoce postaveného pražského politika Hlubučka (dříve STAN).

Diskuze neexistovala

„Co do činění s panem Augustínem jsem měl půl roku. Byl to pro mě šílený půlrok. Kdybych nastupoval a pan ředitel (Augustín) by tam byl, tak bych nikdy nenastoupil. Bylo to velice výživné,“ řekl Malich. Dodal, že si on a jeho nadřízený od počátku nerozuměli.

Augustína popsal jako mocipána, který „řídil IT bez znalosti IT“. „Když se má něco koupit, tak se to koupí a hotovo. Diskuze neexistovala,“ vypověděl svědek. Zmínil případ, kdy Augustín tlačil na pořízení zbytečného databázového systému za 7 milionů korun. Malich to odmítal.

DPP nakonec systém pořídil, bylo to však už v době, kdy svědek v podniku nepracoval.

„Dozvídal jsem se, že se na mě něco hledá,“ doplnil Malich s tím, že byl na konci srpna 2020 z funkce bez vysvětlení odvolán, což představenstvo udělat mohlo.

„Důvody jsem nevěděl. To byste se museli zeptat pana Augustína. Žádné mi nesdělil. První důvody jsem se dozvěděl až v roce 2022 při podání vysvětlení (na policii, která v červnu akci Dozimetr spustila, pozn. red.) – to bylo, že jsem nezvládl rozpočet. Byl to nesmysl. Hledal se důvod, aby mě vyhodili,“ uvedl Malich.

Vysvětlil, že 10 procent mzdy měl vázaných na dodržování rozpočtu. Pokud bylo vše v pořádku, dostal peníze (jako prémie) další rok na jaře. Tak tomu bylo i po jeho odvolání v září 2020. V březnu následujícího roku mu DPP poslal odměnu za to, že rozpočet před svým vyhazovem dodržel.

Pomluvy po odvolání

Malich také popsal, jak ho Augustín později pomlouval. „Dal si velice záležet a ještě rok poté, co jsem byl mimo Dopravní podnik, tak mi dělal veliké ‚renomé‘ na trhu, že jsem špatný vedoucí. Dozvěděl jsem se to od svých šéfů, že jim volá, jak mě tam mohou mít. Říkali mi to s úsměvem, ale pro mě to moc úsměvné nebylo. Nenechával na mně nit suchou,“ líčil svědek.

Na jeho místo v DPP si měla údajná Redlova skupina dosadit svého muže – manažera Luďka Šteffela. Ten byl v kauze Dozimetr jedním z obžalovaných, přiznal se a se státním uzavřel dohodu o vině a trestu. U soudu dostal tříletou podmínku a peněžitý trest dva miliony korun.

10. listopadu 2025

Soudy

Poté, co policie v roce 2022 „uskupení“ kolem Redla rozprášila, se Malich do Dopravního podniku vrátil. Vyhrál výběrové řízení a od začátku roku 2023 znovu vede sekci IT.

„Zpětně bylo šokující... když jsem se vrátil po dvou letech a čtyřech měsících, že tam bylo asi osm smluv, které nebyly vůbec vysoutěžené. IT jsem přebíral ve stavu, kdy jsem neměl zajištěnou podporu na klíčové systémy,“ uvedl Malich.

„Jak si vysvětlujete, že se to stalo?“ zajímalo předsedu senátu. „Asi nějaký šlendrián – někdo zapomněl, nedělal, neuměl – nevím,“ odpověděl Malich, který se po návratu do funkce snažil problémy napravit.

Před soudem také popsal, jak se v letech 2018 až 2020 řešily u DPP poptávky na zboží a služby. U zakázek do necelých 11 milionů korun směli vedoucí jednotek sami obesílat tři libovolné dodavatele, které si vybrali.

Centrální nákup mohl, ale nemusel přidat další tři. Smlouva prošla před tím, než ji schválilo představenstvo, interním kolečkem a „košilku“ k ní podepisovalo několik vedoucích pracovníků.

Dnes jsou podle Malicha pravidla přísnější. Hranice, nad kterou takto zakázky řešit nelze, se snížila na dva miliony korun. Vše dražší se prý „dává ven a soutěží“.

Malichova výslechu se účastnil jen jediný obžalovaný – bývalý šéf právního oddělení DPP Dalibor Kučera, který se podle spisu podílel na Malichově odvolání z funkce, což muž popírá. Svědek se stíhaného právníka zastal.

„Je to profesionál, jeden z nejlepších právníků, které jsem ve svém profesním životě potkal,“ řekl Malich. „Jak ho znáte, seznal jste, že by někdy mohl konat v rozporu se zájmy Dopravního podniku?“ dotázal se soudce. „Absolutně ne,“ prohlásil svědek.

29. září 2025

Soudy

Chtějí vrátit miliony

Zbývající obžalovaní se z účasti u středečního hlavního líčení omluvili. Z průběhu jednání vyplynulo, že soud bude rozhodovat o vrácení peněžité záruky obžalovaným Redlovi a Hlubučkovi. U prvního jmenovaného jde o deset milionů, u druhého činí částka šest milionů korun.

Oba muži složili kauci v souvislosti se svým propuštěním z vazby v srpnu, resp. v září 2022. Peníze jsou nyní podle státního zástupce Zdeňka Křivky v úschově soudu a obžalovaní je chtějí vrátit.

V případu je v současné době obžalováno šest lidí a dvě společnosti. Obžalobu na někdejšího ekonomického ředitele DPP Mateje Augustína státní zástupce letos v květnu stáhl.

U dalších čtyř obžalovaných schválil soud dohodu o vině a trestu, kterou uzavřeli se státním zástupcem. Výsledkem byly peněžité tresty, případně podmínky. Vězením zatím v této kauze nikdo potrestán nebyl.

Obžalovaným klade žalobce za vinu zejména účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení či praní špinavých peněz.

Vyšetřovatelé tvrdí, že skupina obsadila důležité pozice v pražském dopravním podniku tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Klíčovou postavou skupiny byl podle nich zmíněný Michal Redl.

11. listopadu 2025

Soudy

Dozimetr: Půlrok pod Augustínem byl šílený, říká bezdůvodně propuštěný šéf IT

SS... Hegseth. Šéf Pentagonu měl v Bílém domě choulostivý překlep na jmenovce

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth během zasedání kabinetu v...

Na úterním zasedání kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa se na jmenovce ministra obrany Petea Hegsetha objevil nepříjemný překlep. Místo jednoho S na začátku anglického výrazu Secretary...

3. prosince 2025  16:22

EU chce snížit závislost na dovozu surovin o půlku. Do těžby nalije přes 72 miliard korun

ilustrační snímek

Evropská komise (EK) v příštích 12 měsících nalije až tři miliardy eur (72,4 miliardy korun) do projektů na zvýšení těžby a zpracování strategických surovin v EU. Plán s názvem RESourceEU, který...

3. prosince 2025  16:21

