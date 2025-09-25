Dozimetr znovu u soudu. Čeká se dlouhá výpověď exnáměstka Hlubučka

Podle Hlubučkova obhájce Lukáše Trojana se dá očekávat minimálně stejně dlouhé jednání jako v úterý. Sám obžalovaný Hlubuček předeslal, že bude vypovídat a je připraven zodpovídat i doplňující dotazy. V úterý několik hodin vypovídal před soudem Pavel Kos. Blízký spolupracovník Michala Redla, podle obžaloby hlavy celé organizované skupiny, soudu dlouho popisoval například to, jak probíhalo rozdělování peněz z úplatků.
|
Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne
Kos podle svých slov inkasoval z úplatků celkově asi tři miliony korun. Část peněz z úplatků si podle všeho odnášel právě i bývalý náměstek na magistrátu Petr Hlubuček. Ten měl skrze svůj vliv pomáhat dosazovat loajální lidi na klíčové pozice v DPP. Například ekonomického ředitele Mateje Augustína, který podle Kosa dál pomáhal budovat síť loajálních lidí na DPP, když vyměnil na pozici ředitele IT Luďka Šteffela za odvolaného Lukáše Malicha. Hlubuček dokonce podle Kose dokázal prosadit opakování výběrového řízení, když Šteffel napoprvé neuspěl. Hlubuček svou vinu vytrvale odmítá.
|
Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl
Kos se přiznal
Další z hlavních obžalovaných v kauze, Pavel Kos, se ke svým skutkům doznal. Formálně byl jeho výslech zakončen ve středu, kdy soudce Kosovo přiznání přijal. Redlův spolupracovník nyní bude mít se svým obhájcem šanci předložit návrh o dohodě o vině a trestu. Soud se k takovému projednání dostane nejdřív v listopadu. Původně pro Kosa státní zástupce Adam Borgula navrhoval deset let vězení. Dohoda o vině a trestu může takovou sazbu ale výrazně snížit, a to až na úroveň pouhé pokuty.
|
Další den Dozimetru. Soud přijal vinu Redlova spolupracovníka
Přesně k tomu soud přistoupil v další větvi případu Dozimetr s podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Zakaríou Nemrahem. Těm také původně hrozily vysoké tresty vězení, nakonec ale od soudu odešli s pokutou dva, respektive tři miliony korun.