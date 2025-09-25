Dozimetr znovu u soudu. Čeká se dlouhá výpověď exnáměstka Hlubučka

Autor:
  7:00
Ve čtvrtek bude opět pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z nejvýraznějších osob celé kauzy Petra Hlubučka (dříve STAN). Bývalý náměstek na pražském magistrátu měl skrze svůj vliv dosazovat do vrcholných funkcí Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) lidi loajální skupině kolem Michala Redla.
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (22. září 2025)

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (22. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (22. září 2025)
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (22. září 2025)
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímkul Petr Hlubuček. (22. září 2025)
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Petr Hlubuček. (22. září 2025)
11 fotografií

Podle Hlubučkova obhájce Lukáše Trojana se dá očekávat minimálně stejně dlouhé jednání jako v úterý. Sám obžalovaný Hlubuček předeslal, že bude vypovídat a je připraven zodpovídat i doplňující dotazy. V úterý několik hodin vypovídal před soudem Pavel Kos. Blízký spolupracovník Michala Redla, podle obžaloby hlavy celé organizované skupiny, soudu dlouho popisoval například to, jak probíhalo rozdělování peněz z úplatků.

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

Kos podle svých slov inkasoval z úplatků celkově asi tři miliony korun. Část peněz z úplatků si podle všeho odnášel právě i bývalý náměstek na magistrátu Petr Hlubuček. Ten měl skrze svůj vliv pomáhat dosazovat loajální lidi na klíčové pozice v DPP. Například ekonomického ředitele Mateje Augustína, který podle Kosa dál pomáhal budovat síť loajálních lidí na DPP, když vyměnil na pozici ředitele IT Luďka Šteffela za odvolaného Lukáše Malicha. Hlubuček dokonce podle Kose dokázal prosadit opakování výběrového řízení, když Šteffel napoprvé neuspěl. Hlubuček svou vinu vytrvale odmítá.

Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl

Kos se přiznal

Další z hlavních obžalovaných v kauze, Pavel Kos, se ke svým skutkům doznal. Formálně byl jeho výslech zakončen ve středu, kdy soudce Kosovo přiznání přijal. Redlův spolupracovník nyní bude mít se svým obhájcem šanci předložit návrh o dohodě o vině a trestu. Soud se k takovému projednání dostane nejdřív v listopadu. Původně pro Kosa státní zástupce Adam Borgula navrhoval deset let vězení. Dohoda o vině a trestu může takovou sazbu ale výrazně snížit, a to až na úroveň pouhé pokuty.

Další den Dozimetru. Soud přijal vinu Redlova spolupracovníka

Přesně k tomu soud přistoupil v další větvi případu Dozimetr s podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Zakaríou Nemrahem. Těm také původně hrozily vysoké tresty vězení, nakonec ale od soudu odešli s pokutou dva, respektive tři miliony korun.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:04

Dozimetr znovu u soudu. Čeká se dlouhá výpověď exnáměstka Hlubučka

Ve čtvrtek bude opět pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z nejvýraznějších osob celé kauzy Petra Hlubučka (dříve STAN). Bývalý náměstek na pražském...

25. září 2025

Soud opět projedná případ psychiatra Cimického, čelí obžalobě ze znásilnění

Obvodní soud se znovu začne zabývat případem psychiatra Jana Cimického, který je obžalovaný ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Předchozí verdikt, který lékaře odsoudil na pět let vězení,...

25. září 2025

Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Postupně se začne oteplovat

Přímý přenos

Čtvrtek bude nejchladnějším dnem celého týdne, předpovídají meteorologové. Pocitovou teplotu navíc na některých místech sníží vítr a převládat bude deštivo. V pátek sice srážek ubude, ale slunce se...

25. září 2025  6:55

Rusko je odhodlaný agresor, řekl Pavel na Harvardu. Promluvil i o volbách v Česku

V noci na čtvrtek navštívil český prezident Petr Pavel americkou Harvardovu univerzitu a diskutoval se zhruba 500 studenty. Mimo jiné prohlásil, že cíle Ruska sahají daleko za stávající frontovou...

25. září 2025  6:39

Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po...

25. září 2025  5:44

Většina lidí mi při obcházení obcí říká, že je spokojená, říká lídr SPOLU Jurečka

Lídrem koalice SPOLU je v Olomouckém kraji ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL), který chce řešit dostupnost bydlení nebo zmenšit sociální rozdíly. V rozhovoru také vysvětluje,...

25. září 2025  4:54

Akcelerační zóny nebo byty z peněz pro NATO. Strany představily řešení krize bydlení

Premium

Nedostupnost bydlení jako hlavní společenský problém vyburcovala před volbami politiky z celého stranického spektra k chrlení nejrůznějších nápadů. Řada z nich by přitom ještě před několika roky...

25. září 2025

Po konci těžby se o krajinu postarají člověk i příroda, tvrdí šéf těžařů

Krajinu pod Krušnými horami, která desítky let sloužila jako dárce energie pro Česko, čeká změna. Odklon od hnědého uhlí v energetice přinese zavírání povrchových lomů. Ze skupiny Sev.en Česká...

25. září 2025

Nové nemocnice i pro lidi s alzheimerem. Přibývá lůžek následné péče a domovů

Premium

Česku chybějí tisíce sociálních lůžek pro seniory se zvláštními potřebami. Podle odhadů má až 180 tisíc lidí demenci, do roku 2050 se má jejich počet zdvojnásobit. Většina trpí Alzheimerovou...

25. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

ANALÝZA: Trump mění postoj a staví se po bok Ukrajiny, klíčové však budou činy

Premium

Takže Volodymyr Zelenskyj má najednou v talonu „krásné“ karty a z prezidenta Donalda Trumpa se stal vášnivý stoupenec Ukrajiny? Kdo poslouchal úterní Trumpův projev v OSN a přečetl si jeho následná...

25. září 2025

Cíl je třetí místo a vláda bez extremistů, Babiše i Stanjury, říká Hřib

Piráti po loňském odchodu z vlády zvrátili dlouho klesající preference a podle průzkumů se aktuálně přetahují se Starosty o čtvrté místo. Ve volbách však podle předsedy Zdeňka Hřiba cílí ještě výš....

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.