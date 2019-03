Lidé oblékají rozdílné ponožky na podporu nemocných Downových syndromem

Datum 21. 3. symbolicky odkazuje na podstatu postižení, kdy má člověk v genetické výbavě o jeden 21. chromozom navíc, tedy tři. Na toto datum proto připadá Světový den Downova syndromu.

„Snaží se upozornit na to, že tady s námi žijí lidé, kteří se narodili s touto vrozenou vadou a že tady s námi chtějí žít, ale že od nás po celý život potřebují trochu podpory, aby měli spokojený, šťastný a plnohodnotný život,“ přiblížila předsedkyně Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem Dagmar Dzúrová.

Letos se den koná už po čtrnácté, tentokrát pod heslem „Nenechat nikoho pozadu“. „Pokud totiž není poskytnuta podpora, je velké riziko, že někdo zůstane vyloučen, osamocen, opuštěn. A to by bylo špatně,“ dodala Dzúrová.



Problematika se připomíná i na některých základních školách. „Zástupci z našeho sdružení, maminky s dětmi, jsou v několika školách. Žáci mají možnost hovořit s nimi a vidět je,“ uvedla.



Úředníci v různobarevných ponožkách

Podporu pak lidé vyjadřují i nošením rozdílných ponožek. Když se totiž dvě ponožky přiloží patami k sobě a jedna se obrátí, připomínají tvar chromozomu X. „Kdo si rozdílné ponožky obleče, tak podporuje myšlenku, že lidé jsou různí, ale že bychom se měli navzájem podporovat a pomáhat si,“ vysvětlila Dzúrová.

Své zaměstnance i širokou veřejnost vyzývá k oblečení různých ponožek například odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm na svých webových stránkách. „Zapojení do projektu je samozřejmě dobrovolné. Budeme však rádi, když se zapojí co nejvíce lidí. Už jen proto, že se upozorní na to, že každý jsme jiný, ale každý je výjimečný a jedinečný,“ uvedla organizátorka akce Bronislava Papáková.



Padesát dětí ročně

Downův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění způsobené poruchou 21. chromozomu. V Česku se ročně rodí průměrně 50 dětí s tímto onemocněním. Většinou jej lékaři odhalí ještě během těhotenství. Část žen pak podstoupí interrupci.

Děti trpící Downovým syndromem jsou psychomotoricky opožděné a jsou náchylné k různým onemocněním. Downův syndrom nejčastěji doprovází lehká (IQ mezi 50 a 70 body) nebo střední (IQ mezi 35 a 50 body) mentální retardace, výjimkou jsou na jedné straně případy těžké či dokonce hluboké mentální retardace (IQ 20 až 35 či nižší), na druhé straně IQ na hranici normálního pásma (kolem 80 bodů).